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ЕКОНОМІКА

Державна дума на росії дозволила збільшення видатків на війну – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Державна дума на росії дозволила збільшення видатків на війну - ЗМІ

Державна дума на росії ухвалила поправку до Бюджетного кодексу рф, яка дозволить у 2024 році збільшити загальні видатки федерального бюджету на суму до 1,5 трильйона рублів (близько $15,4 мільярда за поточним курсом), без потреби внесення змін до чинного закону про бюджет. Про це повідомили російські ЗМІ у вівторок, 22 жовтня.

У пояснювальній записці зазначено, що прийняття цієї поправки дозволить спрямувати додаткові бюджетні кошти на фінансування “пріоритетних завдань”, визначених російським диктатором володимиром путіним.

Міністр фінансів на росії Антон Сілуанов під час виступу в парламенті визнав, що цьогоріч виникли додаткові потреби у фінансуванні. Насамперед – через війну в Україні.

📢 «Це витрати на субсидування відсоткових ставок за низкою програм, і в першу чергу за іпотечними програмами, додатково у зв’язку зі зростанням ставок потрібно понад 500 млрд рублів в поточному році. Крім того, потрібні додаткові кошти на обслуговування боргу, ставки теж зросли, потрібне збільшення видатків на ці цілі. І наступна позиція основна, велика – це додаткові витрати на забезпечення потреб “спеціальної військової операції”». – пояснив Сілуанов.

Він додав, що уряд росії звертається з проханням дозволити збільшення видатків федерального бюджету. Вони у підсумку становитимуть 39,4 трильйона рублів, а дефіцит бюджету зросте до 3,3 трильйона, або 1,7% ВВП.

Водночас Рахункова палата рф звернула увагу, що у законопроєкті не вказано джерел для покриття цього збільшення видатків. Попри це, законопроєкт отримав підтримку.

📌 Раніше стало відомо, що на 2025 рік росія планує значно збільшити витрати на оборону. На ці потреби виділяється понад 13 трильйонів рублів.

☝️ Також було повідомлено, що Фінська енергетична компанія Fortum подала позов до цивільного суду Нідерландів проти російського ПАТ «Форвард Енерго» (раніше відомого як ПАТ «Фортум»). Причиною позову стали внутрішньокорпоративні позики на суму близько 600 мільйонів євро, які російська сторона припинила обслуговувати.

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