На росії розбився вертоліт Мі-2: усі росіяни на борту загинули

У Кіровській області на росії зазнав аварії та повністю розбився вертоліт Мі-2, що належав санітарній авіації, усі росіяни на борту загинули. Про це поінформувала пресслужба мнс рф.

Згідно з повідомленнями в російських пабліках, повітряне судно здійснило жорстку посадку, коли на борту перебували чотири особи. Спершу з’явилася інформація про одну жертву, але згодом представники мнс заявили, що було виявлено тіла трьох загиблих. Пізніше пабліки уточнили, що всі чотири особи, які перебували на борту, – загинули.

📢 «Рятувальники мнс росії знайшли тіло четвертого загиблого», – офіційно підтвердили у російському мнс та виклали фото, де видно рештки Мі-2.

📌 Раніше сьогодні повідомлялося про аварію ще одного російського гелікоптера в Керченській протоці. На цей час подробиці інциденту відсутні, однак за іншою інформацією військовий гелікоптер був ударним Мі-28, екіпаж якого загинув.

☝️ Нагадаємо, що минулий вересень став найкривавішим для російських військ в Україні, коли, за даними аналітиків, щоденні втрати складали понад 1200 осіб.