Неділя, 27 Жовтня, 2024
6.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОДІЇНа росії розбився вертоліт Мі-2: усі росіяни на борту загинули
ПОДІЇ

На росії розбився вертоліт Мі-2: усі росіяни на борту загинули

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії розбився вертоліт Мі-2: усі росіяни на борту загинули

У Кіровській області на росії зазнав аварії та повністю розбився вертоліт Мі-2, що належав санітарній авіації, усі росіяни на борту загинули. Про це поінформувала пресслужба мнс рф.

Згідно з повідомленнями в російських пабліках, повітряне судно здійснило жорстку посадку, коли на борту перебували чотири особи. Спершу з’явилася інформація про одну жертву, але згодом представники мнс заявили, що було виявлено тіла трьох загиблих. Пізніше пабліки уточнили, що всі чотири особи, які перебували на борту, – загинули.

📢 «Рятувальники мнс росії знайшли тіло четвертого загиблого», – офіційно підтвердили у російському мнс та виклали фото, де видно рештки Мі-2.

На росії розбився вертоліт Мі-2: усі росіяни на борту загинули

📌 Раніше сьогодні повідомлялося про аварію ще одного російського гелікоптера в Керченській протоці. На цей час подробиці інциденту відсутні, однак за іншою інформацією військовий гелікоптер був ударним Мі-28, екіпаж якого загинув.

☝️ Нагадаємо, що минулий вересень став найкривавішим для російських військ в Україні, коли, за даними аналітиків, щоденні втрати складали понад 1200 осіб.

Попередня стаття
У Керченській протоці розбився російський військовий гелікоптер
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

У Керченській протоці розбився російський військовий гелікоптер

ПОДІЇ

Судитимуть чотирьох «посадовців» так званої «лнр»

КРИМІНАЛ

У Львові затримано посадовця ТЦК, повідомила прокуратура

КРИМІНАЛ

90 бойових зіткнень з окупантами за сьогодні: 20 з них на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Обстріл Станіслава в Херсонській області: постраждали двоє людей

ВІЙНА

Росіяни обстріляли Білозерку, постраждала жінка – ОВА

ВІЙНА

Зросла кількість загиблих у Дніпрі: росіяни вбили дружину та дитину поліцейського

ВІЙНА

Масована російська атака: росіяни випустили майже 100 дронів та ракети

ВІЙНА

Гетманцев повідомив, що модель OnlyFans сплатила 13,2 млн гр. податків

ЕКОНОМІКА

Частково відновлено бронювання від мобілізації працівників

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ