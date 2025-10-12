На росії оголосили санкції проти французького концерну Renault SAS

На росії внесли французьку компанію Renault SAS до санкційного списку, мотивуючи це нібито участю концерну у виробництві безпілотників для України. Відповідна постанова уряду рф оприлюднена 11 жовтня на офіційному порталі правової інформації, повідомляє видання The Moscow Times.

У документі зазначається, що санкції передбачають:

заборону фігурантам списку укладати будь-які правочини , включно із зовнішньоторговельними контрактами;

, включно із зовнішньоторговельними контрактами; обмеження виконання вже чинних зобов’язань за укладеними угодами;

за укладеними угодами; заборону на здійснення платежів , вигодонабувачами яких є компанії або особи зі списку;

, вигодонабувачами яких є компанії або особи зі списку; блокування операцій із цінними паперами.

📢 «російський уряд склав цей санкційний список у травні 2022 року. До нього входить ще одна категорія компаній, які потрапили під обмеження: юрособи, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи (тут не йдеться про їхню діяльність у військовій сфері)», — йдеться у повідомленні.

Renault має довгу історію присутності на російському ринку. Компанія відкрила свій перший офіс у москві ще у 1992 році, а згодом — у 1998-му — підписала угоду про створення спільного підприємства «Автофрамос» із міською владою. До 2005 року Renault повністю викупила свою частку, а підприємство було перейменовано на «Рено россия».

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у квітні 2022 року автоконцерн, який займав майже 30% російського авторинку, ухвалив рішення вийти з російського бізнесу, передавши свої активи державі за символічну ціну — один рубль. Водночас Renault отримала опціон на шість років із правом викупу підприємств у майбутньому.

📢 «Після відходу компанії московський завод ‘Рено россия’ перепрофілювали в автомобільний завод ‘москвич’, де згодом почали складати копії китайських автомобілів із комплектів, закуплених у Пекіні», — повідомляє The Moscow Times.

У червні тодішній міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж «відстає від Києва у сфері безпілотників», тому анонсував посилення співпраці з Україною. Він наголосив, що французькі працівники не братимуть участі у складанні дронів, адже «в Україні є достатньо людей для цієї роботи».

☝️ Напередодні журналісти з’ясували, що Renault планує відкриття заводу з виробництва безпілотників в Україні спільно з французьким оборонним підприємством. Йдеться про локалізацію частини виробництва, яке має забезпечити постачання безпілотних систем для потреб української армії.

👉 Також нагадаємо, що Україна запровадила нові санкції проти росії, розширивши перелік осіб і компаній, причетних до фінансування та забезпечення російської воєнної машини.