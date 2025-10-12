Неділя, 12 Жовтня, 2025
На росії оголосили санкції проти французького концерну Renault SAS

На росії оголосили санкції проти французького концерну Renault SAS

На росії внесли французьку компанію Renault SAS до санкційного списку, мотивуючи це нібито участю концерну у виробництві безпілотників для України. Відповідна постанова уряду рф оприлюднена 11 жовтня на офіційному порталі правової інформації, повідомляє видання The Moscow Times.

У документі зазначається, що санкції передбачають:
  • заборону фігурантам списку укладати будь-які правочини, включно із зовнішньоторговельними контрактами;
  • обмеження виконання вже чинних зобов’язань за укладеними угодами;
  • заборону на здійснення платежів, вигодонабувачами яких є компанії або особи зі списку;
  • блокування операцій із цінними паперами.

📢 «російський уряд склав цей санкційний список у травні 2022 року. До нього входить ще одна категорія компаній, які потрапили під обмеження: юрособи, щодо яких застосовуються спеціальні економічні заходи (тут не йдеться про їхню діяльність у військовій сфері)», — йдеться у повідомленні.

Renault має довгу історію присутності на російському ринку. Компанія відкрила свій перший офіс у москві ще у 1992 році, а згодом — у 1998-му — підписала угоду про створення спільного підприємства «Автофрамос» із міською владою. До 2005 року Renault повністю викупила свою частку, а підприємство було перейменовано на «Рено россия».

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну у квітні 2022 року автоконцерн, який займав майже 30% російського авторинку, ухвалив рішення вийти з російського бізнесу, передавши свої активи державі за символічну ціну — один рубль. Водночас Renault отримала опціон на шість років із правом викупу підприємств у майбутньому.

📢 «Після відходу компанії московський завод Рено россия перепрофілювали в автомобільний завод ‘москвич, де згодом почали складати копії китайських автомобілів із комплектів, закуплених у Пекіні», — повідомляє The Moscow Times.

У червні тодішній міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж «відстає від Києва у сфері безпілотників», тому анонсував посилення співпраці з Україною. Він наголосив, що французькі працівники не братимуть участі у складанні дронів, адже «в Україні є достатньо людей для цієї роботи».

☝️ Напередодні журналісти з’ясували, що Renault планує відкриття заводу з виробництва безпілотників в Україні спільно з французьким оборонним підприємством. Йдеться про локалізацію частини виробництва, яке має забезпечити постачання безпілотних систем для потреб української армії.

👉 Також нагадаємо, що Україна запровадила нові санкції проти росії, розширивши перелік осіб і компаній, причетних до фінансування та забезпечення російської воєнної машини.

