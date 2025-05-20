Вівторок, 20 Травня, 2025
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Колишню суддю з Луганщини судитимуть за державну зраду

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишню суддю з Луганщини судитимуть за державну зраду

На підставі матеріалів Служби безпеки України (СБУ) та Державного бюро розслідувань (ДБР) завершено досудове розслідування щодо екссудді Луганського окружного адміністративного суду, яка добровільно перейшла на службу до незаконної окупаційної структури. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ Як повідомили у ДБР, ще у 2014 році, замість виїзду до нового місця розташування суду, зрадниця добровільно підготувала та подала документи на призначення її «суддею верховного суду лнр».

Вже у серпні 2018 року вона отримала відповідне призначення, після чого її було підвищено до «заступниці голови – голови судової колегії з адміністративних справ» цього ж псевдосуду «лнр».

📌 У вересні 2023 року фігурантку офіційно призначили «заступницею голови верховного суду лнр» відповідним указом російського диктатора володимира путіна.

Колишню суддю з Луганщини судитимуть за державну зрадуЗ моменту прийняття присяги «судді лнр» і донині зрадниця продовжує ухвалювати незаконні судові рішення, які прямо шкодять національній безпеці України. Водночас вона сприяє запровадженню на тимчасово окупованих територіях Луганщини російської правової системи, тим самим допомагаючи державі-агресору.

Наразі досудове розслідування щодо неї завершено, матеріали скеровано до суду, а фігурантка справи оголошена у розшук.

Зазначається, що дії екссудді кваліфіковано за:
  • ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність – зайняття посади у незаконному судовому органі на тимчасово окупованій території).

Розслідування проводили слідчі територіального управління ДБР у Полтаві за оперативного супроводження Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

☝️ Також раніше стало відомо, що На основі зібраних СБУ доказів, заочно винесено вирок мешканцю Луганська, який під час окупації Старобільська очолив підрозділ так званої митниці «лнр».

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