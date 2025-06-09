На Черкащині знищено 33 БпЛА: уламки пошкодили будинки

У ніч на 9 червня сили протиповітряної оборони (ППО) на Черкащині знищили 33 ворожі безпілотники (БпЛА). Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

📢 «Травмованих немає. Однак маємо чимало шкоди від уламків», — зазначив він.

За інформацією очільника області, в Черкаському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено щонайменше чотири приватні будинки, одну господарську споруду та легковий автомобіль. Також зафіксовано займання лісової ділянки площею 2 гектари, яке оперативно ліквідували пожежники.

☝️ У Золотоніському районі зафіксовано аналогічні наслідки: постраждали ще чотири будинки, кілька господарських споруд, гараж, а також їдальня на території одного з приватних підприємств.

Сили ППО діяли ефективно, однак уламки знищених дронів спричинили пошкодження інфраструктури на кількох локаціях.

1 з 5

Нагадаємо, тієї ж ночі російські війська завдали комбінованої атаки на Рівненщину, де постраждала щонайменше одна людина. Крім того, в Дарницькому районі Києва внаслідок ворожого удару безпілотниками зазнала пошкоджень офісна будівля.