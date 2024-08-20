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ВЛАДА

На БпЛА для ЗСУ Кабмін виділив 24 млрд гривень

Денис Молотов
Денис Молотов
На БпЛА для ЗСУ Кабмін виділив 24 млрд гривень

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 24 мільярдів гривень для закупівлі безпілотників (БпЛА, дронів) для Сил безпеки і оборони України. Про це під час засідання уряду 20 серпня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні виділяємо 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки і оборони. Україна у війні з росією робить ставку на інновації, асиметричні відповіді та підходи. У цьому запорука нашої стійкості та майбутньої перемоги», – підкреслив Шмигаль.

Він також зазначив, що Україна досягла значного прориву у виробництві та застосуванні безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Держава вже уклала контракти на поставку одного мільйона дронів, а понад 500 українських компаній займаються їх виробництвом.

Крім того, Кабінет Міністрів підтримав проєкт змін до закону про Збройні сили України, що закріплює існування Сил безпілотних систем.

«Вносимо відповідні зміни до закону про ЗСУ. Після голосування у парламенті та підпису президента процес правового оформлення нового роду військ буде завершений», – заявив прем’єр.

👉 Нагадаємо, що Україна налагодила серійне виробництво далекобійних дронів, які успішно використовуються для ураження стратегічних об’єктів на території росії на відстані понад 1000 км.

📌 Також, раніше було повідомлено, що ПрАТ “Укргідроенерго” готується освоїти 200 мільйонів євро, надходження яких очікують у рамках кредитної угоди, підписаної між Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та урядом Італії.

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