Субота, 3 Серпня, 2024
20.7 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАМирноград під російською атакою: поранена жінка та двоє дітей
ВІЙНА

Мирноград під російською атакою: поранена жінка та двоє дітей

Денис Молотов
Денис Молотов
поранена жінка та двоє дітей
Мирноград під російською атакою: поранена жінка та двоє дітей

Під обстріл з боку російських загарбників потрапила жінка та двоє дітей у місті Мирноград на Донеччині. Про це повідомила прокуратура Донецької області на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 2 серпня. Також було зазначено, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

📢 «Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота. Також поранення і контузії (дістали) семирічна дівчинка та її брат дев’яти років, які перебували у приватному домоволодінні», – йдеться у повідомленні.

Передбачається, що агресор застосував дві авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Поранені жінка та двоє дітей наразі перебувають у лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобіль. Прокурори вживають усі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

👉 Нагадаємо, 18 липня російські агресори випустили по місту Мирноград на Донеччині дві ракети, унаслідок чого поранено троє людей.

📌Також раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Криму було знищено російські системи ППО С-400.

НА донеччині поранено трьох людей
Мирноград під російською атакою: поранено трьох людей
Попередня стаття
До України повернули ще 254 тіла полеглих Захисників
Наступна стаття
Буданов: російські окупанти на Харківщині – «питання часу»
- Реклама -
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Знищено російський підводний човен – носій ракет «Калібр»

ВАЖЛИВО

Важлива російська ціль: бійці СБУ знищили ТОС-1А Сонцепьок

ВІЙНА

Кредитні рейтинги України знижено – S&P Global

ЕКОНОМІКА

На росії було завдано удар по аеродрому «Морозовськ» – ЗСУ

ВАЖЛИВО

Ще вісьмох дітей вдалось повернути з окупації

СУСПІЛЬСТВО

Знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси – ДПСУ

СУСПІЛЬСТВО

Буданов: російські окупанти на Харківщині – «питання часу»

ВІЙНА

Генштаб: на фронті сталося 123 бої, найбільше атак відбито на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Камала Гарріс – кандидат демократів на пост президента США

ПОЛІТИКА

ТЦК вимагали гроші, били та викрадали людей – поліція

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама -

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

"Ірта-Fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція «Ірта-fax» може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

[email protected]

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"