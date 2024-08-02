Мирноград під російською атакою: поранена жінка та двоє дітей

Під обстріл з боку російських загарбників потрапила жінка та двоє дітей у місті Мирноград на Донеччині. Про це повідомила прокуратура Донецької області на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 2 серпня. Також було зазначено, що розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

📢 «Під час атаки ворога по житловому кварталу дістала тілесні ушкодження 49-річна жінка – у неї діагностовано мінно-вибухову травму і різану рану живота. Також поранення і контузії (дістали) семирічна дівчинка та її брат дев’яти років, які перебували у приватному домоволодінні», – йдеться у повідомленні.

Передбачається, що агресор застосував дві авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Поранені жінка та двоє дітей наразі перебувають у лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобіль. Прокурори вживають усі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

👉 Нагадаємо, 18 липня російські агресори випустили по місту Мирноград на Донеччині дві ракети, унаслідок чого поранено троє людей.

📌Також раніше повідомлялось, що в тимчасово окупованому Криму було знищено російські системи ППО С-400.