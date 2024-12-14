Михаїл Кавелашвілі оголошено новим президентом Грузії

Колишній футболіст Михаїл Кавелашвілі був оголошений новим президентом Грузії. Виборча колегія, більшість у якій представляє проросійську партію «Грузинська мрія», підтримала його кандидатуру. Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».

Кавелашвілі був єдиним кандидатом, запропонованим керівною партією. За його кандидатуру віддали 224 голоси, один бюлетень визнано недійсним. Вперше вибори в країні проводилися через виборчу колегію, а інавгурацію нового президента заплановано на 29 грудня.

Михаїл Кавелашвілі, окрім футбольної кар’єри, вже має політичний досвід. Він входить до формально незалежної групи «Сила народу» та обирався до парламенту Грузії IX та X скликань. На останніх парламентських виборах, що пройшли 26 жовтня, Кавелашвілі потрапив до законодавчого органу під 18-м номером у списку партії «Грузинська мрія».

До політики Кавелашвілі був професійним футболістом. Він грав за тбіліський «Локомотив», російський «Спартак-Аланія», англійський «Манчестер Сіті», а також за кілька швейцарських клубів. Його ім’я добре відоме серед уболівальників національної збірної Грузії.

Водночас результати виборів не визнали опозиційні сили. Протестувальники зібралися біля будівлі парламенту, висловлюючи своє невдоволення.

Колегія виборників голосувала таким чином: 150 депутатів нового скликання та 150 регіональних делегатів. Правляча проросійська партія має більшість у парламенті, тому процедура не дає опозиції жодних шансів на перемогу.

Чинна президентка Грузії Зурабішвілі відмовляється залишати посаду. Вона вийшла до учасників маршу матерів. Соломі Зурабішвілі подякувала батькам, які не визнають легітимність президентських виборів, що відбулися в парламенті.

📢 «Нічого немає. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося», – сказала президент.