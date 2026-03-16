Молдова реагує на екологічні наслідки російської атаки на ГЕС

Забруднення Дністра після російської атаки на гідроелектростанцію створює ризики для системи водопостачання Молдови. Про це 15 березня повідомила президентка Молдови Мая Санду у соцмережі Х (колишній Twitter).

За її словами, удар росії по Новодністровській ГЕС призвів до потрапляння нафти у води річки Дністер, що може мати серйозні наслідки для забезпечення населення країни питною водою. Санду зазначила, що влада Молдови вже оголосила екологічну тривогу.

Водночас уряд почав вживати необхідних заходів, щоб мінімізувати ризики для населення та захистити систему водопостачання.

☝️ Президентка підкреслила, що відповідальність за екологічні наслідки повністю лежить на росії.

📌 Нагадаємо, у ніч на 7 березня російські війська вперше здійснили масовану атаку на Дністровську гідроелектростанцію. Після цього 10 березня у водах річки Дністер виявили плями технічних масел.

Забруднення зафіксували в районі села Лядова Яришівської сільської територіальної громади Могилів-Подільського району Вінницької області. Згодом нафтопродукти почали поширюватися вниз за течією річки. Зокрема, забруднення зафіксували поблизу села Наславча на території Молдови.

👉 Також відомо, що Молдовський уряд на засіданні ухвалив рішення закрити Центр російської культури в Кишиневі, відомий як «русский дом», а також денонсувати двосторонню угоду з російською федерацією про створення та діяльність культурних центрів.