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ПОЛІТИКА

Міністр оборони звільнив чотирьох своїх заступників

Денис Молотов
Денис Молотов
Міністр оборони звільнив чотирьох своїх заступників

Міністр оборони Рустем Умєров оголосив про звільнення половини зі своїх заступників.

📢 «Я підписав подання до КМУ про звільнення заступників міністра оборони – Станіслава Гайдера (переходить на посаду керівника Офісу міністра), Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмили Дараган (державного секретаря)», – повідомив він.

Умєров зазначив, що такі кадрові зміни зумовлені необхідністю забезпечення контролю в умовах воєнного стану.

📢 «Система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ – під час воєнного стану є закритим периметром», а отже «всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими», і «будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі», – підкреслив він.

Міністр оборони України також анонсував реформи у сфері оборонних закупівель.

📢 «”Спецтехноекспорт” (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання – довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами», – додав Умєров.

Він також зазначив, що триває реформа Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ) для приведення цих структур до стандартів НАТО.

📢 «Найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня», – уточнив глава Міноборони.

Як повідомлялося раніше, кількість членів Кабміну була скорочена з 22 до 20 осіб. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв про плановані додаткові кадрові зміни в уряді з метою його оптимізації.

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