Масштабний збій мобільного зв’язку в Іспанії: постраждали великі міста

В Іспанії зафіксовано серйозний збій у роботі мобільних мереж зв’язку, який охопив одразу кілька провідних операторів. Про це 20 травня повідомляє LBC.

За інформацією джерела, проблеми з мобільним зв’язком торкнулися таких компаній, як Movistar, Vodafone та Orange. Найбільше постраждали великі міста — Мадрид, Барселона, Валенсія та Севілья, де одночасно зникли як мобільний зв’язок, так і доступ до інтернету.

Згідно з повідомленням ресурсу DownDetector, перші скарги на проблеми почали надходити близько п’ятої години ранку за місцевим часом. Користувачі втратили можливість здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення та підключатися до інтернету.

Особливе занепокоєння викликала недоступність екстрених номерів. Зокрема, у низці регіонів перестав працювати загальноєвропейський номер 112, що унеможливило оперативний виклик служб допомоги.

Ймовірною причиною масового збою стала помилка в роботі системи компанії Telefónica, яка обслуговує значну частину мобільного трафіку Іспанії. За попередніми даними, компанія нещодавно провела технічне оновлення інфраструктури, однак воно спричинило масштабний технічний збій. Це, ймовірно, викликало локальні перебої з електропостачанням для мільйонів користувачів по всій країні.

📢 «Ми виконали деякі роботи з модернізації мережі, які вплинули на послуги фіксованого зв’язку деяких компаній (голос та інтернет)», — прокоментував ситуацію речник Telefónica.

☝️ Нагадаємо, 28 квітня Іспанія вже стикалась із масштабним блекаутом, який зачепив також Португалію і Францію. У деяких регіонах країни електропостачання вдалося відновити лише наступного дня. Розслідування масштабного блекауту, який паралізував електропостачання в Іспанії 28 квітня, офіційно засекретили.

У межах розслідування тодішнього інциденту розглядалася версія кібератаки. Минулого тижня уряд Іспанії оприлюднив попередні результати перевірки, вперше вказавши на окремі райони як можливе джерело збоїв.