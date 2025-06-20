Масована дронова атака: ЗСУ знешкодили 70 безпілотників

У ніч на 20 червня по всій території України було зафіксовано чергову масовану дронову атаку. Внаслідок повітряної атаки, російські війська застосували 86 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори інших типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📢 «Станом на 08:00 ранку протиповітряна оборона знешкодила 70 ворожих безпілотників, з них 34 було знищено вогневими засобами ураження, а ще 36 – подавлено або втрачено завдяки засобам радіоелектронної боротьби», — зазначено у зведенні.

Атака була спрямована переважно на північні, східні та південні регіони країни. Попри значний успіх ППО, зафіксовано влучання в 8 населених пунктах, а також падіння уламків збитих дронів у ще 11 локаціях.

☝️ Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Харків постраждали четверо людей, серед них двоє неповнолітніх. Один із травмованих отримав тілесні ушкодження, ще двоє людей мають гостру стресову реакцію. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі.

🔻 Крім того, в Одесі зафіксовано 10 влучань, що спричинили масштабні пожежі. За офіційною інформацією, постраждали 14 людей, зокрема троє рятувальників, які потрапили під уламки під час ліквідації наслідків обстрілу.

Також у результаті масованої атаки дронами в ніч на п’ятницю, 20 червня, в Одесі було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури. За інформацією «Укрзалізниці», жертв і постраждалих внаслідок обстрілу немає. На місці працюють фахівці, які вже розпочали ліквідацію наслідків удару. Всі необхідні ремонтні заходи проводяться без затримки.