Масована атака на Україну: збито 88 ворожих БпЛА

У ніч проти 18 травня російські війська здійснили рекордну за кількістю атаку дронами: загалом було зафіксовано 273 ударних БпЛА. Частину з них вдалося знищити, решта — втрачено локаційно. Повітряні сили ЗСУ прозвітували про ефективну роботу ППО.

Згідно з офіційним зведенням, починаючи з 16:00 17 травня й до ранку неділі, російські війська атакували територію України дронами-камікадзе типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллерове та Приморсько-Ахтарськ.

📢 «Станом на 08.00 неділі, 18 травня, підтверджено збиття 88 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 128 безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Один ворожий дрон на той час перебував у повітрі — бойова робота тривала.

💥Атаки зафіксовані на сході, півночі та в центрі України. Зокрема, наслідки обстрілів зазнали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.

У Києві уламки одного зі збитих дронів пошкодили дах будівлі у Голосіївському районі.

📌 Також на Київщині внаслідок нічного обстрілу, зокрема в Обухівському районі, загинула 27-річна жінка.

📢 «Поранено 4-річного хлопчика, 59-річного чоловіка та 61-річну жінку. Усі вони госпіталізовані, стан — середньої тяжкості», — повідомили в адміністрації області. «Постраждала ціла сім’я», — повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Оборону неба забезпечували зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ) та підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ).