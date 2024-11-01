Масована атака на росії: до окупантів завітали десятки дронів

Уночі російські регіони зазнали масштабної атаки невідомих безпілотників (дронів/БпЛА). Атака спричинила пошкодження будівель та, ймовірно, відбулись страждання щонайменше одного росіянина. Про це повідомляють російські ЗМІ та місцева влада.

У Брянській області, за словами губернатора Олександра Богомаза, уламки дронів потрапили у багатоповерхівку. Пошкоджено вікна, балкон та фасад одного з поверхів. Зазначається, що одна особа отримала поранення. Богомаз додав, що атака розпочалася о 20:00 31 жовтня та тривала протягом ночі. Сили ППО нібито збили над областю 38 дронів.

В Орловській області, як заявив губернатор Андрій Кличков, були пошкоджені два житлові будинки, але обійшлося без постраждалих.

У Воронезькій області губернатор Олександр Гусєв також повідомив про присутність безпілотників у регіоні.

Губернатор Курської області Олексій Смирнов уточнив, що з 19:00 31 жовтня до 00:30 1 листопада силами ППО було знищено 61 дрон.

Міністерство оборони рф заявило, що в ніч на 1 листопада було збито 83 безпілотники. Зокрема, БпЛА було виявлено: 36 у Курській області, 20 — у Брянській, 12 — в окупованому Криму, вісім — у Воронезькій, чотири — в Орловській і три — у Білгородській.

☝️ Нагадаємо, 31 жовтня США підтвердили перекидання до 8 тисяч північнокорейських солдатів до Курської області рф. Вони можуть незабаром брати участь у боях проти України. Крім того, у ніч проти 28 жовтня невідомі дрони атакували спиртзаводи у Воронезькій області, що спричинило масштабні пожежі на цих об’єктах.

📌 Також повідомлялось, що у Башкирії одночасно опинились під ударами три підприємства, які були атаковані за допомогою дронів (БпЛА). Місцева влада заявляє, що пошкодження об’єктів не є суттєвими.