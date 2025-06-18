Макрон повідомив, що ЄС готує потужні санкції проти рф

На саміті Великої сімки, що відбувається в Канаді, лідери держав-членів G7 досягли узгодженої позиції щодо подальшого посилення санкційного тиску на росію. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Укрінформ у середу, 18 червня.

📢 «Виникає спільна позиція — нам слід посилити санкції», — сказав Макрон.

📌 За його словами, Європейський Союз готує новий пакет санкційних обмежень. Він може буде суттєво жорсткішим за ті заходи, що наразі застосовуються Сполученими Штатами. Макрон наголосив, що ці санкції мають створити додатковий потужний тиск на москву.

📢 «Канада, Японія та Британія тісно координують свої позиції із Європейським Союзом з цього приводу», — уточнив французький президент.

☝️ Макрон також підкреслив, що погоджене посилення санкцій може стати важливим кроком у дипломатичному процесі:

📢 «На нашу думку, це змінило ситуацію. Оскільки дозволить нам повернути росію за стіл перемовин, як вимагає президент Трамп», — зазначив він.

📌 Нагадаємо, раніше деякі ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз відмовився від ідеї зниження граничної ціни на російську нафту, яка мала стати основою нового пакета санкцій проти рф. Однак тепер у межах координації з партнерами по G7 може бути ухвалено комплексніші кроки, спрямовані на стримування агресивної політики кремля.

☝️ Також раніше повідомлялось, що за підсумками саміту «Великої сімки», що проходить у Канаді, не буде оприлюднено спільного підсумкового документа із чіткою позицією стосовно війни в Україні.