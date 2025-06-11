Лукашенко пояснив куди поділась картопля з Білорусі

Формальний лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що гострий дефіцит картоплі в країні спричинений «внутрішньополітичними причинами». Про це у вівторок, 10 червня, повідомило підконтрольне режиму медіа «Пул Первого».

📢 «Коли перевірив Комітет держконтролю деяких діячів — виявляється, в політиці була справа. Бульби вистачало, але десь притримали, щоб показати, що президент втрутився в ціноутворення, тому ось результат», — заявив Лукашенко.

За його словами, ситуацію вдалося вирішити лише після його особистого втручання:

📢 «Картопля з’явилася тоді, коли я прийшов і поклав наручники на стіл», — додав він.

☝️ Раніше білоруське незалежне видання Дзеркало повідомляло, що у країні на ринку або продають овочі низької якості, або ж картоплі взагалі бракує. Виробники пояснювали таку ситуацію тим, що держава встановлює економічно невигідну закупівельну ціну. Через це аграрії воліють торгувати дорожче на ринках або відправляти продукцію на експорт.

📢 «Виробники орієнтувалися на російський ринок, бо там у кілька разів вищі ціни», — підтвердив сам Лукашенко раніше.

👉 Тим часом у самій росії, яка стикається з гострим дефіцитом картоплі та рекордним за 20 років зростанням цін, почали шукати альтернативні джерела імпорту. Так, у квітні й травні до Бурятії вперше завезли понад 4000 тонн картоплі з Монголії.

📌 Нагадаємо, Білорусь традиційно вважається одним з провідних виробників картоплі в регіоні, яку там ще називають «другим хлібом». Однак через державне регулювання цін та переорієнтацію на експорт ситуація на внутрішньому ринку вийшла з-під контролю.