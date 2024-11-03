Київ та москва, можливо, ведуть закриті таємні переговори на рівні політичних радників, спрямовані на пошук взаємних поступок (компромісів). Про це повідомляє видання Die Zeit з посиланням на власні поінформовані джерела.

Високопоставлені джерела повідомляють, що обговорюються питання щодо:

стриманості в ударах по об’єктах енергетичної інфраструктури;

обміну полоненими, відновлення функціювання зернової угоди;

повернення викрадених та депортованих українських дітей;

майбутнього анексованого Криму.

ЗМІ вказують, що зустрічі відбувалися в різних містах, зокрема у Києві, Давосі, Копенгагені, Джидді та інших локаціях. На деяких зустрічах були присутні представники країн Великої сімки (G7) та Китаю.

За інформацією джерел, питання щодо потенційного мирного діалогу між росією та Україною практично погоджено. Наразі, нібито, сторони працюють над визначенням формату, місця та часу проведення такого діалогу.

Раніше Financial Times писав про те, що між Києвом та москвою, за підтримки Катару, почалися попередні переговори щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру обох держав.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Україна не відмовиться від своїх конституційних територій, незалежно від того, як складуться вибори у США і яким буде рівень подальшої підтримки Києва. Однак, у разі послаблення допомоги з боку союзників українська перемога стане малоймовірною. Про це зазначив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS у четвер, 31 жовтня. «Новий президент США може або посилити підтримку України, або послабити її»