Чи будуть надавати компенсації переселенцям, у яких в окупації залишилося зруйноване житло

Програма “єВідновлення” суттєво еволюціонувала: стала гнучкішою, адреснішою, інтегрованою в систему національного відновлення, але виклики все ще залишаються, тому надалі вона має продовжувати розширюватися.

На цьому наголошує голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“За два роки “єВідновлення” суттєво еволюціонувало. Програма стала гнучкішою, адреснішою, інтегрованою в систему національного відновлення. Але виклики залишаються. Попереду – розширення програми на тимчасово окуповані території. Це рішення, на яке, без перебільшення, очікують всі: як люди, житло яких постраждало в окупації, і вони нині залишаються без домівок, так і ми, парламентарі, які заклали таку можливість у законодавчу площину й очікують на впровадження цього компоненту. Разом із партією “Слуга Народу” будемо добиватися, щоб це стало якомога швидше. “єВідновлення” – це не лише про виплати. Це про довіру. І про те, як держава вчиться бути на боці своїх людей. Вірю, програма тільки розширюватиметься, повертаючи людям не просто домівки, а велику надію та впевненість у майбутнє”, – сказала Олена Шуляк.

“єВідновлення” запрацювало в травні два роки тому. І за цей час у межах програми, як зазначають у партії “Слуга Народу”, виплатили вже понад 25 млрд грн компенсацій, що дало змогу майже 100 тис. українських родин відновити своє помешкання.

“Іще на початку повномасштабної війни, 5 березня 2022-го, Президент України Володимир Зеленський вперше публічно заявив: Україна буде підтримувати своїх громадян і компенсувати втрати. Це стало принциповою позицією. І ми одразу розпочали роботу по створенню нового для нас компенсаційного механізму, незважаючи на те, що ще під Києвом велися тяжкі бої, і вся країна відчайдушно відбивалася від ворога.

За достатньо короткий проміжок часу ми з партійцями “Слуги Народу” закріпили роботу програми у законі, де я є основною авторкою. Реалізація програми стала можливою завдяки злагодженій роботі урядової команди. Олександр Кубраков – із боку міністерства інфраструктури, Михайло Федоров – зі сторони Мінцифри”, – розповіла Олена Шуляк.

Цього року, як резюмують у політичній силі, держава спрямувала на виплати за програмою “єВідновлення” рекордну суму – 19 млрд грн. Більшість цих коштів – 15 млрд із 19 – направляють на компенсації саме для переселенців – щонайменше 10 тис. українських сімей ВПО. Переважна більшість із них уже отримали такі компенсації у вигляді житлових сертифікатів.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, нещодавно в “Дії” з’явився новий компонент “єВідновлення” – грошова компенсація для тих, хто планує відбудувати житло на власній земельній ділянці. Гроші можна витратити на будматеріали, будівельні роботи та розробку документації.