Командиру 211 бригади ЗСУ оголошено про підозру

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого застосування нестатутних заходів впливу та насильства щодо підлеглих у 211 – й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Як повідомляють Офіс Генерального прокурора, ДБР та Нацполіція, командиру цієї військової частини Олегу Побережнюку оголошено підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальну справу за статтею 426-1, ч. 5 Кримінального кодексу України, що стосується нестатутних заходів впливу. Слідчі вивчають матеріали службових перевірок Міністерства оборони, а також повідомлення у медіа та соцмережах про можливі знущання з військових.

📢 «Зауважмо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади. Принагідно, Державне бюро розслідувань закликає військовослужбовців одразу звертатись до Бюро з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадках. Це дозволить не лише оперативно реагувати на порушення, а й дозволить уникнути подібних випадків в майбутньому», – зазначено в офіційному коментарі ДБР.

Крім випадків нестатутних дій, Нацполіція проводить розслідування за фактом залучення командуванням бригади військових до будівництва приватного будинку на Хмельниччині замість їх служби в зоні бойових дій.

Командиру військової частини Олегу Побережнюку повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, восени 2023 року Олег Побережнюк залучив чотирьох підлеглих для роботи на будівництві власного будинку в Хмельницькій області. Для приховування цього факту військових офіційно направили у відрядження до Миколаївської області, хоча вони там не перебували. Попри це, їм було нараховано зарплату та бойові виплати загальною сумою близько одного мільйона гривень.

Обшуки відбулись у військовій частині, на об’єкті будівництва та за місцем проживання командира. Було вилучено документи й інші докази його протиправної діяльності.

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Перевірки у військових частинах

16 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку діяльності 211-ї бригади понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Для цього до частини було направлено комісію Військової служби правопорядку (ВСП) для перевірки інформації ЗМІ.

☝️ Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ оприлюднив результати перевірки в 59-й ОМБр ім. Якова Гандзюка. За підсумками перевірки низка посадових осіб була притягнута до відповідальності.