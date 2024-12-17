Вівторок, 17 Грудня, 2024
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Командиру 211 бригади ЗСУ оголошено про підозру

Денис Молотов
Денис Молотов
Командиру 211 бригади ЗСУ оголошено про підозру

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого застосування нестатутних заходів впливу та насильства щодо підлеглих у 211 – й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Як повідомляють Офіс Генерального прокурора, ДБР та Нацполіція, командиру цієї військової частини Олегу Побережнюку оголошено підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони відкрила кримінальну справу за статтею 426-1, ч. 5 Кримінального кодексу України, що стосується нестатутних заходів впливу. Слідчі вивчають матеріали службових перевірок Міністерства оборони, а також повідомлення у медіа та соцмережах про можливі знущання з військових.

📢 «Зауважмо, що в ДБР до цього не надходило жодних матеріалів щодо цієї ситуації ні від офіційних осіб, ні від бійців бригади. Принагідно, Державне бюро розслідувань закликає військовослужбовців одразу звертатись до Бюро з офіційними скаргами у разі наявності в їх військових формуваннях подібних випадках. Це дозволить не лише оперативно реагувати на порушення, а й дозволить уникнути подібних випадків в майбутньому», – зазначено в офіційному коментарі ДБР.

Крім випадків нестатутних дій, Нацполіція проводить розслідування за фактом залучення командуванням бригади військових до будівництва приватного будинку на Хмельниччині замість їх служби в зоні бойових дій.

Командиру військової частини Олегу Побережнюку повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, восени 2023 року Олег Побережнюк залучив чотирьох підлеглих для роботи на будівництві власного будинку в Хмельницькій області. Для приховування цього факту військових офіційно направили у відрядження до Миколаївської області, хоча вони там не перебували. Попри це, їм було нараховано зарплату та бойові виплати загальною сумою близько одного мільйона гривень.

Обшуки відбулись у військовій частині, на об’єкті будівництва та за місцем проживання командира. Було вилучено документи й інші докази його протиправної діяльності.

Перевірки у військових частинах

16 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку діяльності 211-ї бригади понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Для цього до частини було направлено комісію Військової служби правопорядку (ВСП) для перевірки інформації ЗМІ.

☝️ Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ оприлюднив результати перевірки в 59-й ОМБр ім. Якова Гандзюка. За підсумками перевірки низка посадових осіб була притягнута до відповідальності.

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