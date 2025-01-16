Четвер, 16 Січня, 2025
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Командир на Черкащині безпідставно нараховував “бойові”доплати

Денис Молотов
Денис Молотов
Командир на Черкащині безпідставно нараховував

Командир однієї з військових частин у Черкаській області отримав повідомлення про підозру через неправомірне нарахування майже 6 мільйонів гривень доплат військовослужбовцям, які не брали участі у бойових діях. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР) в четвер,16 січня.

📢 «У червні 2023 року посадовець недбало віднісся до своїх обов’язків та не перевірив підстави для нарахування бойових виплат. Він оформив багатомільйонну винагороду підлеглим, які не брали безпосередню участь у бойових діях», – зазначено у повідомленні.

Внаслідок цих дій, за даними слідства, держава зазнала збитків у розмірі понад 5,9 мільйона гривень. Командира підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Згідно з інкримінованою статтею, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Наразі підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося про підозру заступнику командира 110 окремої механізованої бригади. За даними слідства, він організував схеми поборів із військовослужбовців, які намагалися уникнути служби.

👉 Також повідомлялось про затримання прикордонника з Чопа, який за винагороду сприяв незаконному переправленню чоловіків призовного віку, що намагались втекти з України. Фігуранта було затримано «на гарячому» під час отримання грошей, які згодом вилучили. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

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