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Колишній керівник міграційної служби на Луганщині нарахував собі 365% премії — ДБР

Денис Молотов
Денис Молотов
Колишній керівник міграційної служби на Луганщині нарахував собі 365% премії — ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому очільнику Управління Державної міграційної служби України в Луганській області. Посадовця звинувачують у зловживанні службовим становищем, яке призвело до тяжких наслідків. Про це у п’ятницю,30 травня, повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення росії, більшість працівників управління перейшли у режим простою. Однак попри це, чиновник самовільно призначив собі надбавку за інтенсивність праці у розмірі 365% посадового окладу.

Колишній керівник міграційної служби на Луганщині нарахував собі 365% премії — ДБР☝️ Від липня до грудня 2022 року, без узгодження з керівництвом центрального апарату ДМС, посадовець підписував платіжні документи і розпоряджався бюджетними коштами. Підлеглі виконували його вказівки, нараховуючи премії, завдяки чому підозрюваний незаконно отримав майже 347 тисяч гривень.

Згодом він залишив посаду.

📌 Його дії кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу як зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Колишньому посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

👉 Нагадаємо:
  • Завершено досудове слідство щодо екскомбрига тероборони та трьох його підлеглих, які допомогли незаконно оформити його дружині додаткову винагороду у розмірі понад 1,2 млн грн.
  • У Дніпропетровській області керівника відділення персоналу штабу військової частини засуджено до 7 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконне заволодіння майном в особливо великих розмірах.
  • Дніпропетровщина. Завершено досудове розслідування щодо підполковника ЗСУ, який протягом трьох років примушував підлеглих військових працювати на будівництві котеджів для своїх родичів.

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