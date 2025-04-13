Неділя, 13 Квітня, 2025
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Кір Стармер після атаки на Суми звернувся до путіна з вимогою

Денис Молотов
Денис Молотов
Кір Стармер після атаки на Суми звернувся до путіна з вимогою

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив шок і співчуття у зв’язку з ракетним ударом, який росія завдала по Сумах у суботу, 13 квітня. Про це він повідомив у дописі на платформі X (колишній Twitter).

📢 «Я приголомшений жахливими атаками росії на цивільних у Сумах», — заявив Кір Стармер, назвавши подію «жахливою». Він підкреслив, що його думки — з жертвами трагедії та їхніми родинами.

У своєму дописі глава британського уряду також згадав про шостого президента України Володимира Зеленського, відзначивши його зусилля на шляху до миру:

📢 «Президент Зеленський продемонстрував свою відданість миру. Тепер путін має погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов», — підкреслив Стармер.

📣 Міжнародна реакція на трагедію в Сумах була миттєвою. Свої заяви вже зробили:

– Президент Франції Еммануель Макрон;
– Президент Латвії Едгарс Рінкевичс;
– Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен;
– Президентка Молдови Майя Санду;
– Голова Європейської ради Антоніу Кошта;
– Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог, який охарактеризував російську атаку як «таку, що переходить будь-яку межу пристойності».

☝️ Нагадаємо, що внаслідок російського ракетного удару по центру Сум 13 квітня загинули 34 людини, з них двоє — діти. Ще 117 людей отримали поранення, включно з 11 дітьми. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

📌 Також стало відомо, що в неділю, 13 квітня, російська окупаційна армія завдала удару по лікарні в Семенівці Чернігівської області. Атаку здійснено з використанням ударного дрона (БпЛА).

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