Харченко – ліквідатор чи надія Луганщини?

1 травня відбулася перша пресконференція новоспеченого голови Луганської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації Олексія Харченка. Це вже 3-й керівник фактично повністю окупованої області, призначений під час широкомасштабного вторгнення росії в Україну. До цього він обіймав посаду керівника Сіверськодонецької ВЦА.

Свобода слова

«Я розумію, що у більшості населення є антипатія до влади. Але це – конструктив, і робоче, дієве спілкування ми маємо підтримувати без образ, без переходу на особистості і таке інше. Це стосується всіх учасників заходу. Якщо хтось буде порушувати такі правила, ми будемо вимикати мікрофон, зупиняти спілкування, тому що, як я і заявляв, ми будемо максимально відкриті до спілкування з громадами, з представниками громадських організацій, але виключно з позиції конструктиву і взаємоповаги» – так розпочав свою «зустріч» новоявлений керівник Луганщини. Коли один з журналістів, що брав участь онлайн, поцікавився, чому досі не звільнені двоє чиновників-фігурантів кримінальних проваджень, і запитав про доцільність збереження у теперішньому вигляді структури комунальних установ та підприємств, приписаних до майже повністю окупованої області, Харченко розпорядився відключити мікрофон, відповівши на незручне питання журналіста про віртуальну діяльність ЛОВА: “Ні, віртуальною діяльністю займаєтеся ви, а ми займаємося досить реальною”.

Житло

З житлом для Луганців ситуація стає дедалі печальнішою. Хоча і були заяви про необхідність допомоги ВПО у будівництві житла, зокрема виділятиметься земля, яка знаходиться у державній власності, безплатно отримати омріяне житло точно не вийде. А тим, хто «потягне» іпотечний кредит, новий керівник пообіцяв підтримку: «Зараз ми активніше підтримуємо дві категорії ВПО. Тим, які платоспроможні, ми зможемо допомогти в отриманні кредиту. Працюємо, щоб таким людям компенсували перші внески. Щодо тих, хто малозабезпечений, то ми активно працюємо над допомогою у розбудові шелтерів».

Щодо пошкодженого або знищеного житла поки без змін — можна подати заявки на виплати, але отримати гроші поки не вийде. Бо відповідний законопроєкт ще не підписаний Президентом. І це стосується лише територій, окупованих у 2022 році. Переселенці з 2014 року не «рахуються». Харченко пообіцяв провести відповідні консультації з народними депутатами, Кабінетом Міністрів, профільними міністерствами, аби зрушити ці питання.

Ветерани, школи та комунальні підприємства

Новий начальник Луганської ОВА пообіцяв вирішувати й проблеми ветеранів, зокрема житлові та повідомив що тисячі ветеранів з Луганщини вже отримали від держави житлові сертифікати.

Також він заявив, що є принциповим противником наказу Міністерства освіти і науки України від 7 серпня 2024 року № 1112 «Про затвердження Порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні», який має набути чинності з 1 вересня 2025 року. Цей документ фактично ліквідовує школи, які розташовані на окупованих та прифронтових територіях та підпорядковані громадам: «Вони не мають морального права це робити», – сказав Харченко і пообіцяв комунікувати з державною владою.

Харченко підтримує максимальне збереження підпорядкованих місцевій владі комунальних установ та підприємств та зазначив, що комунальники, підпорядковані Луганській ОВА, будуть потрібні після деокупації: «Вони приїдуть і відновлюватимуть системи життєзабезпечення на звільнених територіях. З чим ми будем заходити в область після деокупації? Там живуть наші люди, й ми маємо одразу забезпечити їхню життєдіяльність, у тому числі житлово-комунальне господарство, соціальні послуги тощо. Бо інакше у всіх світових ЗМІ швидко після деокупації будуть показувати людей з плакатами: «Заберіть нас в Росію!».

Коли та якими силами буде здійснена та омріяна та оспівана вже третім «губернатором» Луганщини ДЕОКУПАЦІЯ – невідомо. Скільки Луганців – безхатьків із промовистим статусом ВПО, які роками очікують підтримки від рідної громади, доживуть до омріяної ДЕОКУПАЦІЇ теж.

Що кажуть люди?

Ми вже звикли до красивої показної звітності Луганської ОВА на сторінках соцмереж та у «довірених» ЗМІ – нескінченні форуми, пресконференції, виїзні «перевірки» шелтерів тощо. Але не завжди те що здається є тим, що є насправді… Досить просто зайти у коментарі на офіційній сторінці ЛОВА у Фейсбуці – і реальність починає грати іншими фарбами… За красивими фото та словами – реальні люди, які якось не дуже розуміють чим займається величезний апарат, який існує за наші ж кошти. Так і цього разу – на пост про пресконференцію Харченка реакція спільноти досить категорична, дехто не стримує емоції, дехто просто вже нічому не вірить.

Користувач з ніком Татьяна Михайловна Острогляд коментує публікацію ЛОВА у Фейсбуці: «Заробітчани, доїсте Луганщину». Користувач Владимир Гайворонский пише: «Гайдаї, Лисогори, Харченки всі вони одним миром мазані, прийдуть лапші навішають, роздерибанять, украдуть і в кущі!». Лариса Голубенко обурена та не розуміє нащо утримувати комунальні підприємства окупованих міст: «Що за бригади відновлення, ви насміхаєтесь, їх можна після создать, а ви зараз відмиваєте гроші.», а Ivan Agafonov своїм коментарем натякає на корупцію у Сіверськодонецькії ВЦА: «Як там діяльність Сєвєродонецького Світанка? Освоюєте гроші, все норм?».

Загалом, складається враження, що громада не дуже позитивно оцінює призначення чергового керівника окупованої області, хоча є й такі, що не втрачають надії: «Дуже цікавий перший абзац. Навіть збережу цей пост. Цікаво буде подивитись результат сказаного.» коментує Слава Розов.

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Довідка: Олексій Харченко

Олексію Харченку – 37 років, народився він 11 вересня 1987 року в Узбекистані у місті Чирчик у родині військового. У 1991 році сім’я переїхала в Україну. Закінчив Національну академію державної прикордонної служби України і Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». Має науковий ступінь доктора філософії.

З 2008 по 2015 рік – у Державній прикордонній службі України, звільнився за власним бажанням. З 2009 по 2013 роки служив у Луганському прикордонному загоні. Є учасником бойових дій.

У 2015 році балотувався до Богунської районної ради у місті Житомирі від «Блоку Петра Порошенка», не обраний. У 2019 році був довіреною особою кандидата в народні депутати партії «Воля» Сергія Артьомова. У тому ж році під час президентських виборів був довіреною особою кандидата в президенти Юрія Дерев’янка.

З 2019 до 2020 року був керівником Житомирської обласної організації партії «Воля». Також був активістом «Українського руху за очищення» Міхеіла Саакашвілі і створеної ним партії «Рух нових сил».

У 2020 році обраний до Житомирської міської ради від партії «Слуга народу». Був заступником голови її фракції і заступником голови постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. У 2022 році, за даними місцевих ЗМІ, був єдиним депутатом міськради, який не відвідав жодного засідання постійної комісії .

У 2023 році склав депутатські повноваження за власним бажанням.

З 2021 до 2023 року працював у Державній інспекції архітектури та містобудування України. Спочатку на посаді головного спеціаліста, а згодом очолив Департамент державного архітектурно-будівельного контролю.

У 2024 році Харченка призначили головою Сєвєродонецької міської військової адміністрації.

З 17 квітня 2025 року – голова Луганської обласної військової адміністрації.