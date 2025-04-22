Керівника Кременчуцького РТЦК та СП усунули від обов’язків

У Кременчуці полковника Олександра Мазніцького, начальника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, нібито тимчасово усунули від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє «Суспільне», посилаючись на Кременчуцький ТЦК та СП.

За словами одного з працівників установи, минулого тижня в офісі терцентру працювали співробітники Служби безпеки України. Згідно з його словами, після цього було ухвалене рішення про усунення керівника.

📢 «До нас приходило СБУ, і Мазніцького відсторонили. На даний момент тимчасово його обов’язки виконує інша людина, яку нам ще навіть не представили», — розповів співробітник Кременчуцького ТЦК.

Офіційного підтвердження інформації від обласного керівництва наразі немає. У Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що полковник Мазніцький продовжує обіймати свою посаду.

📢 «На сьогодні він залишається чинним начальником Кременчуцького РТЦК та СП», — прокоментував речник Полтавського ТЦК Роман Істомін.

Водночас будь-які деталі щодо мети візиту СБУ або юридичного статусу Мазніцького на момент підготовки публікації відсутні.

☝️ Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели затримання у столиці колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

📌 Також, раніше Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Його підозрюють у привласненні понад 140 мільйонів гривень, які, за даними слідства, були витрачені на придбання елітного житла та автомобілів за кордоном. Справу вже передано до суду.