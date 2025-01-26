Не існує жодних «мирних планів» завершення війни за «100 днів» – керівник ОП

Плану завершення війни в Україні протягом 100 днів не існує. Про це 26 січня повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

📢 «Жодних «мирних планів» за «100 днів» у медіа НЕ існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни», — написав він.

Того ж дня Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України, також у своєму Telegram-каналі зазначив:

📢 «Всі так носяться з планом завершення війни від The Sunday Times так, ніби це щось дотичне до реальності, а не просто публікація у звичайному медіа заради трафіку».

📢 «Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає — поверхневий аналіз», — додав Коваленко.

Водночас український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що ЗМІ поширили інформацію про 100-денний план завершення війни. План, ініційований президентом США Дональдом Трампом, який нібито передали Україні через європейських дипломатів. Відповідно до цього плану, шостий президент України Володимир Зеленський мав би скасувати указ про заборону переговорів із володимиром путіним. Крім того, передбачалася тристороння зустріч Трампа, Зеленського та путіна, щоб погодити умови перемир’я і оголосити його на Великдень.

☝️ 22 січня американське видання The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань України та росії Кіту Келлоггу завершити війну за 100 днів. Однак більшість скептично ставиться до можливості реалізації такого плану, зокрема й росія.

👉 1 січня журналіст британського телеканалу Sky News Івор Беннетт, який працює в росії, заявив, що російське керівництво прагне завершити війну до 9 травня 2025 року. Це, нібито, повинно статись як раз на 80-ту річницю закінчення Великої вітчизняної війни.