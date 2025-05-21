Середа, 21 Травня, 2025
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Із Луцького НТУ відрахували понад 1000 студентів

Денис Молотов
Денис Молотов
Із Луцького НТУ відрахували понад 1000 студентів

У вересні 2024 року з Луцького національного технічного університету було відраховано понад 1000 студентів, причому більшість із них — чоловіки призовного віку. Про це повідомила ректорка університету Ірина Вахович в інтерв’ю Insider Media.

☝️ За словами очільниці вишу, значна кількість студентів вступила до університету після початку повномасштабного вторгнення, аби здобути другу або третю освіту й отримати відстрочку від мобілізації. Проте, згодом законодавство змінилося, і така форма навчання перестала давати право на відстрочку.

📢 «Тобто ти можеш навчатися, хоч скільки раз, ну, це ж не заборонено Конституцією, але відстрочку не давали. Тому скажу, що багато було в нас студентів, які дійсно хотіли не так вчитися, як цю відстрочку. І якщо розглядати, то 1000 студентів ми відрахували 25+ в вересні 2024 року. Чому? Через те, що законодавство змінилося і ця відстрочка не давалася», — заявила Вахович.

Ректорка підкреслила, що університет надавав освітню послугу, а не якусь форму захисту:

📢 «Ми ж є хто? Розумієте, до мене прийшли документи, і ти маєш взяти цю людину (студента – ред.), бо він пройшов етап. Зрозуміло, що ми брали цих студентів. Це не означає, що ми давали їм якийсь захист. Ми надавали ту послугу, яку вони прийшли до нас отримати. Але держава скоригувала це все і на сьогоднішній день такого вже немає. По-перше, якщо і є ті, хто навчаються старші, то вони реально навчаються і вони перший раз навчаються», – зазначила Вахович.

🔍 Вона також додала, що наразі навчаються лише ті, хто справді має на меті здобути освіту, йдеться про осіб, які вперше вступили до вишу.

📊 За офіційними даними, з квітня по серпень 2024 року в Україні відрахували 23 448 чоловіків віком понад 30 років, що пов’язано зі змінами до правил надання відстрочки.

☝️ Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, що змінює умови отримання відстрочки для студентів і викладачів у межах мобілізації.

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