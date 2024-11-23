Ющенка отруїв путін – розвідка США

Національна розвідка США вперше оприлюднила документ, у якому йдеться про замовлені кремлем вбивства політичних опонентів диктатора на росії володимира путіна. У документі також згадується отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка. Про це повідомляє видання Bloomberg.

У звіті, що має назву “Замовлені Кремлем убивства за кордоном, імовірно, продовжаться”, описані злочини, скоєні російськими спецслужбами з 1 січня 2000 року до липня 2016 року. Цей документ був підготовлений для Конгресу США у 2016 році.

Політичні опоненти як цілі кремля

У доповіді зазначено, що головними мішенями російських спецслужб були політичні та опозиційні лідери, особливо в країнах колишнього СРСР, які вважалися загрозою для режиму. Як наголошується у звіті, ці дії особисто санкціонував путін.

Одним із яскравих прикладів є майже смертельне отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, коли він балотувався на пост президента України.

📢 «Його прихильники дійшли висновку, що російська розвідка ввела хімічний діоксин у його їжу, коли він був кандидатом у президенти, що виступав за інтеграцію України із Заходом», – йдеться у звіті.

Резонансні вбивства за кордоном

Американські розвідники виділяють низку випадків, до яких, за їхньою інформацією, причетні російські спецслужби:

2004 рік – убивство Зелімхана Яндарбієва, колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія, у Катарі.

– убивство Зелімхана Яндарбієва, колишнього очільника Чеченської республіки Ічкерія, у Катарі. 2006 рік – отруєння в Лондоні Олександра Литвиненка радіоактивним полонієм.

– отруєння в Лондоні Олександра Литвиненка радіоактивним полонієм. 2012 рік – загадкова смерть у Великій Британії російського бізнесмена Олександра Перепеличного.

– загадкова смерть у Великій Британії російського бізнесмена Олександра Перепеличного. 2015 рік – ліквідація луганського бойовика Олександра Беднова, відомого як «міністр оборони “лнр”».

У звіті також згадується, що путін, імовірно, надав Рамзану Кадирову дозвіл самостійно організовувати вбивства чеченців за кордоном.

Систематичні дії спецслужб росії

Документ Національної розвідки США наголошує, що москва систематично застосовує свої спецслужби для усунення тих, кого вважає загрозою своєму режиму. Як зазначають експерти американської розвідки, такі вбивства з високою імовірністю триватимуть й надалі.

Розслідування у справі Ющенка триває

У жовтні 2024 року стало відомо, що досудове розслідування у справі про отруєння Віктора Ющенка під час його передвиборчої кампанії досі не завершено.