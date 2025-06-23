Понеділок, 23 Червня, 2025
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Іран завдав ракетного удару по американських базах

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран завдав ракетного удару по американських базах

23 червня Іран здійснив ракетний удар по базах США на Близькому Сході у відповідь на авіаудари Вашингтона по своїх ядерних об’єктах. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Axios.

За даними видання, шість ракет були запущені по американських об’єктах. Серед яких — авіабаза Аль-Удейд у Катарі та аеродром Айн-ель-Асад в Іраку.

📢 «По військових базах США на Близькому Сході запустили шість ракет», — зазначили співрозмовники Axios.

На авіабазі Айн-ель-Асад у відповідь активували систему ППО, зокрема для перехоплення однієї з ракет, спрямованої в її бік.

Іранське державне агентство Tasnim оголосило, що операція проти американських баз отримала кодову назву «Благовіщення перемоги». За повідомленням агентства, вона включає удари по об’єктах в Іраку й Катарі, а також, ймовірно, в Сирії.

📢 «Іран почав операцію проти американських баз в Іраку та Катарі під назвою ‘Благовіщення перемоги’», — повідомили в Tasnim.

☝️ Ракетний удар по базах США стався після того, як 22 червня американські ВПС завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану, зокрема по об’єкту у Фордо.

📌 Також раніше військові Ізраїлю 23 червня здійснили серію ударів по іранських аеродромах. Унаслідок чого було знищено щонайменше 15 одиниць авіатехніки, включаючи літаки та вертольоти.

📌 Після серії авіаударів, завданих ВПС США по ядерній інфраструктурі Ірану, в американських військових колах зростає занепокоєння щодо можливих атак на американські бази в Іраку та Сирії.

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