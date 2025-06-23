Ізраїль атакував шість військових аеропортів Ірану — ЦАХАЛ

Військові Ізраїлю 23 червня здійснили серію ударів по іранських аеродромах. Унаслідок чого було знищено щонайменше 15 одиниць авіатехніки, включаючи літаки та вертольоти. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

📢 «В межах зусиль щодо розширення повітряної переваги над іранським небом, ЦАХАЛ завдав ударів по шести аеропортах іранського режиму у західному, східному та центральному Ірані. Удари були спрямовані на злітно-посадкові смуги, підземні ангари, літак-заправник та літаки іранського режиму F-14, F-5 та AH-1», — ідеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що літак-заправник, бойові літаки й вертольоти, які готувалися до зльоту з метою протидії ізраїльським ВПС, були знищені ще на землі. Удар також вразив злітні смуги та підземні ангари, що серйозно обмежило можливості ВПС Ірану використовувати ці бази.

☝️ Одночасно з цим Іран здійснив черговий ракетний обстріл по Ізраїлю, внаслідок чого в країні була оголошена повітряна тривога.

Як відомо, з 13 червня Ізраїль проводить масштабну військову операцію під назвою «Народ, як лев». Вона спрямована на знищення об’єктів іранської ядерної програми. Ці об’єкти, за даними ізраїльської розвідки, пов’язані зі збагаченням урану та потенційним виробництвом ядерної зброї.

📢 Ізраїль звернувся до США з проханням знищити ті ядерні об’єкти, які розташовані в гірських районах і глибоко під землею. Самостійно Ізраїль зробити це б не зміг через відсутність у ЦАХАЛ відповідного озброєння для ефективної атаки.

У відповідь на цей запит, військово-повітряні сили США завдали ударів по трьох іранських об’єктах, серед яких — об’єкт у Фордо, що вважається критично важливим для ядерної інфраструктури Ірану. Після цього президент США Дональд Трамп записав відеозвернення, у якому підтвердив знищення ключових ядерних об’єктів Ісламської Республіки.