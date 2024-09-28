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ВЛАДА

ГУР підтвердило інформацію щодо ліквідації російського полковника

Денис Молотов
Денис Молотов
інформацію щодо ліквідації російського полковника

Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило інформацію щодо ліквідації російського полковника, причетного до воєнних злочинів.

📢 «27 вересня 2024 року в місті Коломна, Московська область, ліквідовано полковника російської армії Алєксєя Владіміровіча Коломєйцева. 51-річний Коломєйцев керував 924-м державним центром безпілотної авіації Міноборони рф, який займається підготовкою фахівців з бойового застосування безпілотників, включаючи “шахеди”, а також персоналу для обслуговування БпЛА. Він був безпосередньо причетний до агресії росії проти України та скоєння воєнних злочинів на нашій території. ГУР нагадує: за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата», — йдеться в офіційному повідомленні.

Раніше ГУР також інформувало про підрив військових злочинців у Єкатеринбурзі. Там неподалік КПП було встановлено вибуховий пристрій уламкової дії вагою 6 кг.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у ніч проти суботи, 24 серпня, українські розвідники успішно підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області на росії.

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