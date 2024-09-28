ГУР підтвердило інформацію щодо ліквідації російського полковника

Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно підтвердило інформацію щодо ліквідації російського полковника, причетного до воєнних злочинів.

📢 «27 вересня 2024 року в місті Коломна, Московська область, ліквідовано полковника російської армії Алєксєя Владіміровіча Коломєйцева. 51-річний Коломєйцев керував 924-м державним центром безпілотної авіації Міноборони рф, який займається підготовкою фахівців з бойового застосування безпілотників, включаючи “шахеди”, а також персоналу для обслуговування БпЛА. Він був безпосередньо причетний до агресії росії проти України та скоєння воєнних злочинів на нашій території. ГУР нагадує: за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата», — йдеться в офіційному повідомленні.

Раніше ГУР також інформувало про підрив військових злочинців у Єкатеринбурзі. Там неподалік КПП було встановлено вибуховий пристрій уламкової дії вагою 6 кг.

ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у ніч проти суботи, 24 серпня, українські розвідники успішно підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області на росії.