Сучасна стоматологія більше не асоціюється з болем чи тривалим дискомфортом. Особливо коли мова йде про імплантацію зубів — один із найбільш надійних, естетичних і функціональних способів відновлення зубного ряду. Проте перш ніж вирушити до лікаря, варто знати, що стоїть за цією процедурою, які є методи, варіанти, етапи, скільки коштує імплант зуба та яку клініку обрати серед великого різноманіття.

Що варто знати перед імплантацією?

Успішна імплантація передбачає не лише хірургічне втручання, а й комплексну підготовку, точну діагностику та подальший етап ортопедичного відновлення. Основна суть методики полягає у встановленні титанового імпланта, який інтегрується в кісткову тканину щелепи, створюючи міцну основу для майбутньої коронки. Така конструкція повністю імітує природну анатомію зуба — від кореня до верхівки.

Для пацієнта це означає не лише візуальну естетику, а й відновлення повної жувальної функції без дискомфорту. Крім того, імплант стимулює кісткову тканину, запобігаючи її атрофії, яка часто трапляється після втрати зуба.

Вартість імплантації зубів в Києві: що входить у ціну?

Один із частих запитів пацієнтів — чітке розуміння ціноутворення. У сучасних клініках, зокрема в IDENTICO, пацієнтам пропонують прозору вартість із фіксованими пакетами, які включають усі ключові етапи лікування. Якщо вас цікавить імплант зуба ціна, ознайомтесь із найбільш популярними варіантами:

Класична двоетапна імплантація зубів

Методика передбачає спочатку встановлення імпланта, потім — період остеоінтеграції (3–6 місяців), після чого встановлюється абатмент та металокерамічна коронка. Це перевірене рішення, яке підходить переважній більшості пацієнтів. Ціна у клініці IDENTICO на зубний імплант починаєтся від 14 500 ₴.

Одноетапна (негайна) імплантація

Актуальна методика, при якій імплант встановлюється одразу після видалення зуба. У вартість 17 000 ₴ — входить також тимчасова коронка, що дозволяє зберегти естетику вже через декілька днів. Особливо актуальна у зоні фронтальних зубів.

Системи All-on-4 / All-on-6

Рішення для повного відновлення зубного ряду. Використовується 4 або 6 імплантів, які фіксують постійний незнімний протез. У вартість входить діагностика, імплантація, тимчасові конструкції та фінальний протез. Ідеальне рішення при повній адентії. Ціна — 200 000 ₴.

Вилична імплантація

Високоспеціалізоване рішення для пацієнтів із вираженим дефіцитом кісткової тканини у верхній щелепі. Імпланти фіксуються у виличну кістку, що дозволяє уникнути кісткової пластики. Повна реабілітація включає 3D-діагностику, хірургію та протезування. Ціна такої імплантації зубів у Києві становитиме 300 000 гривень.

IDENTICO — експерт в імплантації зубів у Києві

Серед численних клінік столиці окрему увагу заслуговує стоматологічна клініка IDENTICO. Це одна з провідних медичних установ у галузі імплантації зубів, яка поєднує:

Сучасне 3D-обладнання для точної діагностики та планування;

використання імплантів преміум-класу (Straumann, Osstem, Nobel Biocare);

багатоступеневий контроль кожного етапу лікування;

індивідуальний підхід до кожного клінічного випадку.

Київська стоматологія IDENTICO має бездоганну репутацію у сфері імплантології, про що свідчать відгуки пацієнтів та успішні клінічні кейси. Тут працюють спеціалісти, які регулярно проходять стажування за кордоном, володіють сучасними протоколами роботи та здатні запропонувати як стандартні, так і складні рішення для відновлення зубів. Імплантація зубів — це не лише про гарну посмішку, а й про здоров’я, функціональність та комфорт. Якщо ви шукаєте професійний підхід, безпечне лікування та гарантований результат — зверніться до IDENTICO у Києві. Тут вам відновлять не просто функціональність зубного ряду — а впевненість у собі, яку не приховає жодна посмішка.