ГУР: росія збирає дрони на китайських комплектуючих

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило про технічні характеристики нового російського безпілотника, який активно застосовується для виявлення і перевантаження української системи протиповітряної оборони (ППО).
За інформацією пресслужби ГУР, дрон конструктивно нагадує іранський «Shahed-136» завдяки дельтоподібному крилу, але має менші габарити. Крім розвідки, він здатен нести бойову частину вагою до 15 кг.
Китайські комплектуючі — ключова основа
Попри заяви китайських виробників про заборону військових поставок до росії та України, всі вузли безпілотника, згідно з розвідкою, мають китайське походження. Близько 50% компонентів — продукція компанії CUAV Technology, серед яких:
- автопілот із польотним контролером;
- навігаційні модулі;
- антени;
- датчики повітряної швидкості;
- трубка Піто.
Повний перелік виробників:
✅ CUAV Technology – основні електронні модулі;
✅ DLE – двигун та електроніка запалювання;
✅ KST – сервоприводи (використовувалися також у Shahed-136 і V2U);
✅ Foxeer Technology – FPV-камера (бренд Razer);
✅ Mayatech – модуль RFD900X (клон австралійської розробки);
✅ ReadyToSky – відеопередавач;
✅ Hobbywing Technology – регулятор напруги;
✅ HRB Power – акумулятор.
Комунікаційні можливості
Безпілотник оснащено модулем передачі даних, що дозволяє:
- передавати дані на наземну станцію;
- створювати «мережу» зв’язку між дронами (B2B), розширюючи розвідувальні можливості;
- працювати на відстані до 40 км у прямій видимості (залежно від антени).
ГУР підкреслює: китайська версія модуля RFD900X є копією оригінального продукту австралійської компанії RFDesign.
📌 У жовтні 2022 року компанія CUAV Technology публічно оголосила про припинення постачань своєї продукції до росії та України з метою недопущення військового використання. Попри це, вже у 2023 році російська сторона представила безпілотник вертикального зльоту нібито «власної розробки», що фактично виявився зібраним на основі комплектуючих CUAV.
Такі дрони активно застосовуються для:
- імітації масованих атак на ППО;
- розвідки та коригування артилерійського вогню;
- атак з бойовим навантаженням.
👉 Також нагадаємо, що у суботу, 12 липня, гелікоптер Мі-24 Повітряно-космічних сил Білорусі збив російський ударний безпілотник типу «Гербера», який рухався у напрямку українського кордону.