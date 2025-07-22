Середа, 23 Липня, 2025
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ГУР: росія збирає дрони на китайських комплектуючих

Денис Молотов
Денис Молотов
ГУР: росія збирає дрони на китайських комплектуючих

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило про технічні характеристики нового російського безпілотника, який активно застосовується для виявлення і перевантаження української системи протиповітряної оборони (ППО).

За інформацією пресслужби ГУР, дрон конструктивно нагадує іранський «Shahed-136» завдяки дельтоподібному крилу, але має менші габарити. Крім розвідки, він здатен нести бойову частину вагою до 15 кг.

Китайські комплектуючі — ключова основа

Попри заяви китайських виробників про заборону військових поставок до росії та України, всі вузли безпілотника, згідно з розвідкою, мають китайське походження. Близько 50% компонентів — продукція компанії CUAV Technology, серед яких:

  • автопілот із польотним контролером;
  • навігаційні модулі;
  • антени;
  • датчики повітряної швидкості;
  • трубка Піто.
Повний перелік виробників:

CUAV Technology – основні електронні модулі;
DLE – двигун та електроніка запалювання;
KST – сервоприводи (використовувалися також у Shahed-136 і V2U);
Foxeer Technology – FPV-камера (бренд Razer);
Mayatech – модуль RFD900X (клон австралійської розробки);
ReadyToSky – відеопередавач;
Hobbywing Technology – регулятор напруги;
HRB Power – акумулятор.

Комунікаційні можливості

Безпілотник оснащено модулем передачі даних, що дозволяє:

  • передавати дані на наземну станцію;
  • створювати «мережу» зв’язку між дронами (B2B), розширюючи розвідувальні можливості;
  • працювати на відстані до 40 км у прямій видимості (залежно від антени).

ГУР підкреслює: китайська версія модуля RFD900X є копією оригінального продукту австралійської компанії RFDesign.

📌 У жовтні 2022 року компанія CUAV Technology публічно оголосила про припинення постачань своєї продукції до росії та України з метою недопущення військового використання. Попри це, вже у 2023 році російська сторона представила безпілотник вертикального зльоту нібито «власної розробки», що фактично виявився зібраним на основі комплектуючих CUAV.

Такі дрони активно застосовуються для:
  • імітації масованих атак на ППО;
  • розвідки та коригування артилерійського вогню;
  • атак з бойовим навантаженням.

👉 Також нагадаємо, що у суботу, 12 липня, гелікоптер Мі-24 Повітряно-космічних сил Білорусі збив російський ударний безпілотник типу «Гербера», який рухався у напрямку українського кордону.

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