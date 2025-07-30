Глава МЗС підтримав потужніший підхід Трампа щодо рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо війни росії проти України є чіткою і прагматичною. Це прямі наслідки того, що російський диктатор володимир путін і надалі ігнорує всі мирні ініціативи. Про це він написав 29 липня у соцмережі X (колишній Twitter), коментуючи оновлену заяву Трампа про строки припинення війни.

📢 «путін відмовляється від припинення бойових дій, уникає прямих перемовин на рівні лідерів і затягує війну. Зупинити його можливо лише шляхом руйнування економічного фундаменту росії та обмеження фінансування її військових потреб. США, Європейський Союз і G7 мають усі інструменти для цього», — зазначив міністр.

За його словами, усі необхідні інструменти для цього мають США, Європейський Союз та країни «Великої сімки». Він також наголосив на критичній потребі посилити координацію санкційної політики між партнерами.

📢 «Необхідно зібрати всю міць у єдиний санкційний кулак і завдати точкового удару по оборонному бюджету рф. Це ключовий крок до послаблення російської воєнної машини», — підкреслив Сибіга.

Очільник МЗС нагадав, що кремль намагається переконати росіян у війні проти Заходу, однак за понад три роки росія не досягла жодної з поставлених цілей.

📢 «Якщо вони вважають себе героями, то повинні відчути, що таке справжній тиск об’єднаного Заходу», — додав він.

Сибіга також повідомив, що Україна координує свою санкційну політику з партнерами — ЄС та США, адаптуючи обмеження до спільної стратегії. У найближчий час, за його словами, очікується масштабна координація для посилення санкційного тиску і унеможливлення їх обходу.

☝️ Нагадаємо, у вівторок Дональд Трамп вдруге скоротив свій «дедлайн» для припинення війни. Цього разу він заявив, що володимир путін має 10 днів для укладення мирної угоди з Україною. В іншому разі США, за словами Трампа, можуть вдатися до тарифних та інших обмежень, хоча він і висловив сумніви щодо ефективності такого впливу.