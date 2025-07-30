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Глава МЗС підтримав потужніший підхід Трампа щодо рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Глава МЗС підтримав потужніший підхід Трампа щодо рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо війни росії проти України є чіткою і прагматичною. Це прямі наслідки того, що російський диктатор володимир путін і надалі ігнорує всі мирні ініціативи. Про це він написав 29 липня у соцмережі X (колишній Twitter), коментуючи оновлену заяву Трампа про строки припинення війни.

📢 «путін відмовляється від припинення бойових дій, уникає прямих перемовин на рівні лідерів і затягує війну. Зупинити його можливо лише шляхом руйнування економічного фундаменту росії та обмеження фінансування її військових потреб. США, Європейський Союз і G7 мають усі інструменти для цього», — зазначив міністр.

За його словами, усі необхідні інструменти для цього мають США, Європейський Союз та країни «Великої сімки». Він також наголосив на критичній потребі посилити координацію санкційної політики між партнерами.

📢 «Необхідно зібрати всю міць у єдиний санкційний кулак і завдати точкового удару по оборонному бюджету рф. Це ключовий крок до послаблення російської воєнної машини», — підкреслив Сибіга.

Очільник МЗС нагадав, що кремль намагається переконати росіян у війні проти Заходу, однак за понад три роки росія не досягла жодної з поставлених цілей.

📢 «Якщо вони вважають себе героями, то повинні відчути, що таке справжній тиск об’єднаного Заходу», — додав він.

Сибіга також повідомив, що Україна координує свою санкційну політику з партнерами — ЄС та США, адаптуючи обмеження до спільної стратегії. У найближчий час, за його словами, очікується масштабна координація для посилення санкційного тиску і унеможливлення їх обходу.

☝️ Нагадаємо, у вівторок Дональд Трамп вдруге скоротив свій «дедлайн» для припинення війни. Цього разу він заявив, що володимир путін має 10 днів для укладення мирної угоди з Україною. В іншому разі США, за словами Трампа, можуть вдатися до тарифних та інших обмежень, хоча він і висловив сумніви щодо ефективності такого впливу.

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