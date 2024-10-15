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ПОЛІТИКА

Франція зменшує надання військової допомоги Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Франція зменшує надання військової допомоги Україні

Франція цього року не зможе повністю виконати свій первинний план щодо надання військової допомоги Україні через бюджетний дефіцит. Сума допомоги не досягне запланованих 3 мільярдів євро. Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню в інтерв’ю для Politico.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон обіцяв збільшити військову підтримку України до суми 3 млрд євро. Ця цифра фігурувала в укладеній двосторонній безпековій угоді.

📢 «На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро», – сказав Лекорню.

Причиною скорочення цього пункту бюджету, за словами міністра, є зростаючий дефіцит, який у 2024 році може становити до 6% ВВП Франції. Подібні заходи скорочення також довелося вжити й Німеччині.

Лекорню додав, що близько 300 мільйонів євро з військової допомоги для України фінансуються коштом заморожених російських активів. Ці кошти використовуються для закупівлі 155 мм артилерійських снарядів, САУ Caesar та пального. Ще 400-600 мільйонів євро будуть отримані завдяки зниженню показників інфляції та підуть на модернізацію ракетних систем SCALP та Aster для українських військових потреб.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Німеччина, ймовірно, не планує більше передавати Україні велику й важку військову техніку, окрім вже оголошених постачань. Згідно з інформацією, яку поширила російськомовна редакція німецького таблоїда BILD у Telegram, посилаючись на даних із документів Міністерства оборони ФРН.

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