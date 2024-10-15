Франція зменшує надання військової допомоги Україні

Франція цього року не зможе повністю виконати свій первинний план щодо надання військової допомоги Україні через бюджетний дефіцит. Сума допомоги не досягне запланованих 3 мільярдів євро. Про це заявив міністр оборони Себастьєн Лекорню в інтерв’ю для Politico.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон обіцяв збільшити військову підтримку України до суми 3 млрд євро. Ця цифра фігурувала в укладеній двосторонній безпековій угоді.

📢 «На початку 2024 року ми ухвалили політичне рішення, що допомога може сягнути 3 млрд євро. На практиці ми перевищимо 2 млрд, але не досягнемо 3 млрд євро», – сказав Лекорню.

Причиною скорочення цього пункту бюджету, за словами міністра, є зростаючий дефіцит, який у 2024 році може становити до 6% ВВП Франції. Подібні заходи скорочення також довелося вжити й Німеччині.

Лекорню додав, що близько 300 мільйонів євро з військової допомоги для України фінансуються коштом заморожених російських активів. Ці кошти використовуються для закупівлі 155 мм артилерійських снарядів, САУ Caesar та пального. Ще 400-600 мільйонів євро будуть отримані завдяки зниженню показників інфляції та підуть на модернізацію ракетних систем SCALP та Aster для українських військових потреб.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Німеччина, ймовірно, не планує більше передавати Україні велику й важку військову техніку, окрім вже оголошених постачань. Згідно з інформацією, яку поширила російськомовна редакція німецького таблоїда BILD у Telegram, посилаючись на даних із документів Міністерства оборони ФРН.