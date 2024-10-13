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ПОЛІТИКА

Німеччина більше не надасть важкої техніки Україні – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина більше не надасть важкої техніки Україні – ЗМІ

Німеччина, ймовірно, не планує більше передавати Україні велику й важку військову техніку, окрім вже оголошених поставок. Згідно з інформацією, яку поширила російськомовна редакція німецького таблоїда BILD у Telegram, посилаючись на даних із документів Міністерства оборони ФРН.

ЗМІ зазначає, що після постачання 18 танків Leopard 2 подальші поставки цієї техніки не передбачаються, навіть попри наявність близько 300 таких танків у Бундесвері. Ця відмова стосується також інших видів техніки, таких як бойові машини піхоти, бронетранспортери та самохідні гаубиці.

📢 «У міністерстві оборони Німеччини не вважають, що Україна найближчим часом зможе почати контрнаступ для звільнення своїх територій», – додає видання.

BILD також повідомляє, що під час своєї поїздки Європою з «Планом перемоги» шостий президент України Володимир Зеленський висунув два ключові прохання до європейських лідерів, зокрема до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Перше стосується дозволу на використання західної зброї проти стратегічних об’єктів на росії. Для цього Україні потрібні додаткові поставки далекобійних ракет – Storm Shadow з Великої Британії, Scalp EG з Франції та Taurus (які Німеччина відмовляється надати). Друге прохання стосується прискореного вступу до НАТО та отримання гарантій безпеки у відносинах із росією.

📢 «За відомостями BILD, ці вимоги в Берліні були сприйняті без ентузіазму. Шольц не сказав однозначне “ні”, але й позитивної відповіді не дав», – зазначають журналісти.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Польща планує тимчасово призупинити дію права на надання притулку. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, якого цитує Bild у суботу, 12 жовтня. За словами Туска, цей крок стане частиною нової стратегії щодо міграції.

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