Франція після 15 років відновлює виробництво ракет SCALP

Франція спільно з союзниками запускає виробництво ракет SCALP вперше за 15 років. Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Себастьян Лекорню, наголосивши на ефективності цих озброєнь у сучасних конфліктах.

📢 «Виробництво ракет SCALP для оснащення наших збройних сил відновиться у 2025 році. Через 15 років після нашого останнього замовлення», — повідомив міністр.

За його словами, SCALP/Storm Shadow, які Франція спільно з Великою Британією передавала Україні, чітко продемонстрували свою бойову ефективність в умовах інтенсивної війни.

Лекорню також підкреслив, що виробництво ракет SCALP буде здійснюватися на спільному підприємстві за участі Франції, Великої Британії, Італії та Німеччини. Це стане, за його словами, «символом провідної оборонної промисловості Європи».

1 з 3

Як відомо, Франція вперше передала Україні далекобійні SCALP у 2023 році. У липні того ж року українські Сили оборони отримали 50 ракет. А у січні 2024-го президент Еммануель Макрон анонсував передачу ще 40 одиниць.

📌 Окрім того, 10 липня Лондон і Париж уклали оновлену оборонну угоду, яка передбачає збільшення запасів Storm Shadow та спільну розробку ракет нового покоління, зокрема класу «повітря-повітря».