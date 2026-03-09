Фейк: В Дубаї за мародерство після обстрілів затримали 19 українців — Euronews

Насправді Euronews не публікував такого сюжету. Пропагандисти згенерували озвучку за допомогою штучного інтелекту, яку доповнили стоковими кадрами, й змонтували їх разом з уривком зі справжнього відео Euronews

У мережі поширюється сюжет з логотипом телевізійного каналу Euronews, у якому ведуча веде репортаж з Дубая, нібито наголошуючи, що найбільша загроза, що постала перед містом у зв’язку з іранськими обстрілами, — українські мародери. У сюжеті стверджується, що поліція вже буцімто затримала 19 мародерів українського походження, які, координуючи атаки через групи в WhatsApp, почали грабувати готелі, ювелірні магазини та покинуті автівки.

Скриншот — Telegram

Однак насправді телеканал не публікував такого сюжету. Нам вдалося знайти оригінал відеоролика Euronews, у якому кореспондентка Джейн Візерспун розповідає про ситуацію в Дубаї на тлі іранських атак. Очікувано, журналістка нічого не згадує про мародерів ні українського, ні будь-якого іншого походження: навпаки, Візерспун зазначає, що хоча у деяких магазинах міста зараз великі черги за їжею, водою, але більшість мешканців Дубаю дотримуються офіційної рекомендації уряду зайвий раз на вулицю не виходити та залишатися вдома. Нам також не вдалося знайти у жодному авторитетному джерелі інформації про нещодавні випадки мародерства в Дубаї.

Оригінал ролика — Facebook

Для підробки сюжету пропагандисти скористалися стоковими кадрами і наклали озвучку, згенеровану за допомогою нейромереж, що імітує голос Візерспун. Ми вже неодноразово спростовували фейки такого плану. Цікаво, що багато фейкових відео — включно з цим — вперше з’являються на одному й тому ж каналі російського пропагандиста Дмитра Кочеткова «Шаман Раху», звідки поширюються соцмережами як живими користувачами, так і російськими ботами.

Ми уже спростовували новини про те, що у Дубаї під час атаки повністю згорів «маєток одного з колишніх заступників Сирського» та що український посол назвав атаку Ірану по Дубаю «актом агресії проти України». А фейкові повідомлення про нібито злочини українців за кордоном уже тривалий час залишаються одним із улюблених наративів російської пропаганди: схожі спростування читайте в матеріалах Фейк: В Іспанії банда українців крала стільці з ресторанів та Фейк: Українська біженка стріляла по іконі в Цюриху.