Ексочільницю Дніпропетровської МСЕК підозрюють у махінаціях

Колишній керівниці Дніпропетровської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) закидають приховування елітної нерухомості, автомобіля та мільйонів гривень від декларування. Слідство також перевіряє її можливу участь у незаконному оформленні фіктивних довідок для осіб, що підлягають мобілізації. Про це 9 травня повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

☝️ Згідно з оприлюдненими даними, посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житловому комплексі, а також автомобіль, що належать її чоловіку. Крім того, вона не задекларувала ані доходів чоловіка, ані його грошових активів, розміщених на банківських рахунках.

📉 Як з’ясувало Бюро, навіть ті суми, що були задекларовані, не відповідають реальному фінансовому стану ексчиновниці. За даними слідства, загальний обсяг недекларованого майна та коштів перевищує 3,2 мільйона гривень.

У результаті, жінці інкримінують подання недостовірних відомостей у декларації, що передбачено ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до двох років.

🔍 Наразі триває розслідування. Слідчі з’ясовують, чи була посадовиця залучена до видачі фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним громадянам, що дозволяли уникати мобілізації.

☝️ Нагадаємо, у жовтні 2024 року під підозру в незаконному збагаченні потрапила очільниця Хмельницької обласної МСЕК Тетяна Крупа та її син. Під час обшуків правоохоронці виявили у них готівку в еквіваленті майже 6 мільйонів доларів США в різних валютах.