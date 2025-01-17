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Дипломатів рф викинули з будівлі парламенту Британії: нишпорили, де не треба

Денис Молотов
Денис Молотов
Дипломатів рф викинули з будівлі парламенту Британії: нишпорили, де не треба

Російських дипломатів вигнали з будівлі парламенту Великої Британії після того, як вони під час публічної екскурсії незаконно потрапили до закритої зони. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Як зазначається, група російських дипломатів долучилася до публічної екскурсії парламентом. У ході заходу росіяни відлучилися від групи та проникли до приміщення Палати лордів, доступ до якого обмежений. Незабаром охоронці помітили порушників і вивели їх з території.

📢 «Ми підозрюємо, що вони просто хотіли повідомити кремль що вони проникли в британський парламент. Ситуація не ідеальна, але їх спіймали ще до того, як було завдано будь-якої шкоди», — зазначило джерело в парламенті.

Після інциденту парламентарів і посадовців Британії письмово попередили про заборону запрошувати російських дипломатів. Зазначимо, що з 2022 року, коли росія розпочала повномасштабну агресію проти України, послу, дипломатам і офіційним особам та працівникам російського посольства в Лондоні заборонено відвідувати британський парламент.

Раніше, 17 січня, голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що російські спецслужби організовують теракти, спрямовані проти українських правоохоронців.

☝️ Також нагадаємо, що рада директорів російської компанії «Газпром» 28 січня планує у заочному форматі розглянути питання про закриття своїх представництв у Брюсселі (Бельгія) та Токіо (Японія). Припинення транзиту через територію України суттєво обмежило можливості «Газпрому» в Європі. Компанія також розглядає можливість масштабного скорочення штату працівників центрального апарату.

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