До Запоріжжя прибули новий прем’єр Нідерландів та Зеленський

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф здійснив свій перший візит до України, відвідавши місто Запоріжжя. Тут він провів зустріч з шостим президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомила пресслужба президента в понеділок, 2 вересня.

Високопосадовці взяли участь у першому тематичному уроці в одному із запорізьких навчальних закладів, де поспілкувалися з учнями 1-го та 11-го класів. За інформацією директорки школи, цього року тут навчатимуться 76 першокласників та чотири 11-ті класи.

📢 «Хотіли привітати вас із цим днем. Ви такі молодці, що навчаєтеся, що розумні. Ми дуже пишаємося – не можу сказати “дітьми” – нашими дорослими героями, тому що ви в Україні, незважаючи ні на що, навчаєтесь, боретесь. Ми дякуємо вам за таку любов до України. За те, що ви такі героїчні, патріотичні, але все ж для нас – діти», – зазначив Зеленський.

Дік Схооф підкреслив важливість залишатися в Україні, навчатися й розвиватися на рідній землі.

📢 «Ми розуміємо, наскільки це стресові умови, наскільки вам непросто. Але, будь ласка, робіть це. Нідерланди залишаються з Україною, залишаються з вами економічно, політично, фінансово, мілітарно – у всіх сенсах», – зазначив політик.

Під час свого візиту прем’єр-міністр Нідерландів також подарував школярам кілька книг, популярних у його країні, перекладених українською мовою.

Запоріжжя розташоване поблизу фронту та щодня зазнає обстрілів з боку російських загарбників. Щоб забезпечити безпечний навчальний процес, у місті створюють аудиторії в укриттях, а також впроваджують програму з будівництва підземних шкіл. До кінця року планують облаштувати ще вісім таких закладів, що дозволить навчатися офлайн понад 6 тисячам учнів.

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👉 Нагадаємо, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну, закуповуючи мобільні радари, які будуть передані до кінця року. Крім того, Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для українських винищувачів F-16.