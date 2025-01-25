До Києва з офіційним візитом прибула Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду здійснила офіційний візит до Києва. Про свою поїздку вона повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 25 січня.

📢 «Сьогодні в Києві на переговорах із президентом Зеленським. Я привезла рішуче послання підтримки Україні та її народу. Їхня мужність забезпечує наш мир. Ми обговоримо питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та взаємної підтримки на шляху до ЄС. Молдова залишається надійним сусідом», — зазначила Санду.

Як повідомляє пресслужба глави держави Молдова, цей візит покликаний підтвердити непохитну підтримку України. Країни, яка вже три роки захищає свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність, водночас забезпечуючи мир і стабільність у Молдові.

У Києві Мая Санду запланувала зустрічі з шостим президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Ключові питання переговорів стосуватимуться двосторонньої співпраці, інтеграції інфраструктурних проєктів, розвитку торгівлі, координації зусиль на шляху до членства в Євросоюзі, регіональної безпеки, а також спільних дій у відповідь на сучасні виклики.

📢 «Важливим пунктом порядку денного є спричинена росією енергетична криза, що призвела до зростання цін на енергоносії на правому березі Дністра, залишила мешканців лівобережжя без тепла й електрики та може мати наслідки для регіональної безпеки», — зазначається у повідомленні.

Крім того, президентка Молдови планує взяти участь у дискусії, організованій New Europe Centre — дослідницьким центром у Києві. Він спеціалізується на питаннях зовнішньої політики та безпеки.

📢 «Сьогоднішній візит глави держави підкреслює тісні відносини між Республікою Молдова та Україною, загальну прихильність до миру і безпеки, а також солідарність перед обличчям регіональних викликів», — наголосили в пресслужбі президента Молдови.

☝️ Нагадаємо, раніше Мая Санду заявила, що росія намагається дестабілізувати Молдову, створюючи політичну кризу. З 1 січня 2025 року невизнане Придністров’я існує без постачання російського газу, одночасно відмовляючись від допомоги молдовської влади.

👉 Також раніше стало відомо, що так званий лідер невизнаного проросійського анклаву «Придністров’я» Вадим Красносільський заявив про готовність регіону отримувати газ через молдовську компанію «Молдовагаз». Він, начебто, був готовий оплачувати його вартість та доставку. За словами Красносільського, «Придністров’я» ще 18 січня направило офіційний запит до Кишинева через компанію «Тираспольтрансгаз» з метою організації постачання.