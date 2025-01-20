Невизнане Придністров’я погодилось купувати газ на умовах Молдови

Так званий лідер невизнаного проросійського анклаву «Придністров’я» Вадим Красносільський заявив про готовність регіону отримувати газ через молдовську компанію «Молдовагаз» та оплачувати його доставку. Про це він повідомив у своєму відеозверненні, оприлюдненому в понеділок, 20 січня, інформує видання Кореспондент.

За словами Красносільського, «Придністров’я» ще 18 січня направило офіційний запит до Кишинева через компанію «Тираспольтрансгаз» з метою організації постачання.

📢 «Для того, щоб якнайшвидше тепло доходило до домівок людей, щоб вони отримали газ і нормальну електроенергію у свої житлові приміщення, і щоб вся соціальна інфраструктура також отримувала вигоду від тепла і електроенергії, я погодився з пропозиціями керівництва Молдови, починаючи з президента, щодо постачання газу Придністров’ю компанією Молдовагаз», – заявив Красносільський.

Лідер регіону також запевнив, що «Тираспольтрансгаз» гарантує оплату доставки.

Нагадаємо, що з 1 січня Україна припинила транзит російського газу через завершення контракту з «Газпромом». Як наслідок, постачання газу до «Придністров’я» (лівобережжя) через Молдову (правобережжя) було зупинено. Раніше покупцем російського газу виступала молдовська компанія «Молдовагаз», яка спрямовувала всі обсяги отриманого палива до лівобережного регіону. Водночас правобережна частина Молдови вже кілька років забезпечує свої потреби в газі через європейських постачальників.

Також повідомлялось, що Молдова збирається націоналізувати Молдовагаз.

Через відсутність газу в Придністров’ї почалися віялові відключення електроенергії, а також виникли перебої з постачанням тепла та гарячої води.

Минулого тижня Вадим Красносільський анонсував «гуманітарні» поставки газу з росії. За його словами, переговори на цю тему проводилися на рівні Міністерства енергетики рф.

Водночас у Кремлі заявили про готовність закуповувати газ для потреб Придністров’я, причому російські ЗМІ повідомили, що росія планує здійснювати закупівлю цього ресурсу на європейському спотовому ринку.