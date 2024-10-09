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ПОЛІТИКА

До Хорватії на саміт «Україна – Південно-Східна Європа» прибув Зеленський

Денис Молотов
Денис Молотов
До Хорватії на саміт «Україна – Південно-Східна Європа» прибув Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії з робочим візитом та участі у черговому саміті “Україна – Південно-Східна Європа”. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах у середу, 9 жовтня.

📢 «Прибув до Хорватії для зустрічі з Премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті “Україна – Південно-Східна Європа”», — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі з Андреєм Пленковичем обговорюватимуться питання подальшої співпраці у сфері оборони. Також важливі питання – підтримка поранених українських військових через програми реабілітації, а також відбудови країни після війни.

📢 «На саміті у форматі “Україна плюс 12 країн” обговоримо міжнародні зусилля заради наближення миру та реалізації Формули миру, наше спільне з партнерами реагування на безпекові виклики, а також взаємодію на шляху до Євросоюзу й НАТО», — додав президент.

9 жовтня про візит Зеленського до Хорватії повідомило видання Index. Захід відбудеться у місті Дубровник, який прийматиме третій саміт у форматі “Україна плюс 12 країн”. Перший саміт цієї події відбувся у серпні 2022 року в Афінах, а другий — у лютому 2024 року в Тирані.

👉 Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що справедливий мир неможливий без підтримки США, а тому необхідно чинити тиск на росію, щоб вона припинила війну. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

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