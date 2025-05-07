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Чоловік вистрибнув із вікна ТЦК у Хмельницькому

Денис Молотов
Денис Молотов
Чоловік вистрибнув із вікна ТЦК у Хмельницькому

У Хмельницькому чоловік вистрибнув із другого поверху територіального центру комплектування (ТЦК), перебуваючи там в очікуванні рішення військово-лікарської комісії (ВЛК). Про це повідомили в Хмельницькому ТЦК та СП у середу, 7 травня.

☝️ Як зазначили у відомстві, інцидент стався після того, як військовозобов’язаний завершив проходження ВЛК та чекав на її рішення. Саме в цей момент він «здійснив спробу втечі через вікно другого поверху».

📢 «Військовозобов’язаний, який перебував на другому поверсі територіального центру після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), очікуючи на висновок комісії, вчинив спробу втечі через вікно», — йдеться в офіційному повідомленні ТЦК.

Лікарі, які перебували на місці, оперативно надали постраждалому першу домедичну допомогу, після чого викликали швидку, яка доправила його до лікарні. Наразі чоловік перебуває під наглядом медиків.

У ТЦК підкреслили, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов’язаного не чинилося. У повідомленні також наголошується:

📢 «Жодна адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки».

👉 Нагадаємо, раніше в Одеській області стався резонансний випадок: після того, як поліцейська збила дитину, батька постраждалої дитини відвезли до ТЦК, що викликало суспільний резонанс.

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