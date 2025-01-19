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Частково без електропостачання залишився Краматорськ на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Частково без електропостачання залишився Краматорськ на Донеччині

У місті Краматорськ, що в Донецькій області, виникли перебої з електропостачанням. Таким чином, населений пункт частково залишився без світла. Про це повідомили в міській раді у неділю, 19 січня.

📢 «Внаслідок аварійного відключення місто Краматорськ наразі частково без електропостачання», – йдеться у заяві.

Через перебої з електрикою місцева влада попереджає про можливі труднощі з водопостачанням у різних районах.

📢 «Тримайте зарядженими павербанки, зарядні станції. Фахівці працюють над оцінкою ситуації, про що ми повідомимо додатково», – зазначили представники міськради.

☝️ Нагадаємо, раніше цього тижня російські війська завдали авіаційного удару по житлових кварталах Краматорська. Унаслідок атаки постраждало вісім людей, зокрема двоє дітей.

👉 Також раніше було повідомлено, що на Полтавщині уламки збитих російських безпілотників (БпЛА) пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок пошкоджень без електропостачання залишаються 301 побутовий та 22 юридичних споживачі на Полтавщині. На місцях працюють спеціалісти, які займаються відновленням енергопостачання.

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