На Полтавщині уламки БпЛА рф пошкодили енергооб’єкти

На Полтавщині уламки збитих російських безпілотників (БпЛА) пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram 16 січня, Ворожа атака відбулась без постраждалих.

📢 «Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області», – йдеться в офіційному повідомленні.

Внаслідок пошкоджень без електропостачання залишаються 301 побутовий та 22 юридичних споживачі на Полтавщині. На місцях працюють спеціалісти, які займаються відновленням енергопостачання.

☝️ Нагадаємо, 15 січня російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл України. Удар було завдано за допомогою стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, кораблів Чорноморського флоту та пускових установок «Іскандер». Основною ціллю агресорів, як і раніше, залишалася енергетична інфраструктура. Через ці атаки у кількох регіонах країни було введено аварійні відключення електроенергії.

👉 Також під час масштабного ракетного удару по Україні в середу, 15 січня, було атаковано енергетичну інфраструктуру Львівської області. Про це повідомляв міський голова Львова.