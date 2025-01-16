Четвер, 16 Січня, 2025
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На Полтавщині уламки БпЛА рф пошкодили енергооб’єкти

Денис Молотов
Денис Молотов
На Полтавщині уламки БпЛА рф пошкодили енергооб'єкти

На Полтавщині уламки збитих російських безпілотників (БпЛА) пошкодили об’єкти енергетичної інфраструктури. Як повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація (ОВА) у Telegram 16 січня, Ворожа атака відбулась без постраждалих.

📢 «Вночі Полтавщину атакували ворожі БпЛА. ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, постраждалих немає. Уламками безпілотників пошкоджено енергетичну інфраструктуру на території області», – йдеться в офіційному повідомленні.

Внаслідок пошкоджень без електропостачання залишаються 301 побутовий та 22 юридичних споживачі на Полтавщині. На місцях працюють спеціалісти, які займаються відновленням енергопостачання.

☝️ Нагадаємо, 15 січня російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл України. Удар було завдано за допомогою стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, кораблів Чорноморського флоту та пускових установок «Іскандер». Основною ціллю агресорів, як і раніше, залишалася енергетична інфраструктура. Через ці атаки у кількох регіонах країни було введено аварійні відключення електроенергії.

👉 Також під час масштабного ракетного удару по Україні в середу, 15 січня, було атаковано енергетичну інфраструктуру Львівської області. Про це повідомляв міський голова Львова.

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