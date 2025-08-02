Брифінг керівника Луганської ОВА: головне за тиждень

Цього тижня керівник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко здійснив передачу важливих технологічних засобів українським військовим на передовій. Було передано два сучасних безпілотних розвідувально-ударних комплекси літакового типу, а також мобільну сервісну платформу, що дозволяє швидко обслуговувати ці дрони безпосередньо у зоні бойових дій. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація за результатами щотижневого брифінгу керівника ОВА Олексія Харченка

Окрім того, Харченко відвідав бійців 3-ої окремої штурмової бригади, яким було передано пікап та два десятки квадрокоптерів DJI Mavic 3. Ці засоби посилять розвідку й оперативність бойових підрозділів.

📢 «Допомога має надходити без зволікань», — наголосив Олексій Харченко, додавши, що обласна влада продовжує активно реагувати на запити військових у найкоротші строки.

Крім військових потреб, очільник ОВА взяв участь у виїзному засіданні Комітету Верховної Ради, де обговорювалися питання соціальної підтримки ветеранів, адаптації захисників до мирного життя, пошуку зниклих безвісти. Харченко зазначив, що 26 громад Луганщини вже впровадили локальні ветеранські програми. Водночас він звернув увагу на проблему відсутності подібних ініціатив у громадах, які залишаються окупованими ще з 2014 року.

Також керівник ОВА закликав жителів області активно долучатися до патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!», присвяченого Дню пам’яті захисників. Забіг заплановано на 30 серпня, а реєстрація триває до 10 серпня. На початку тижня було зареєстровано лише 67 учасників.

У межах міжнародного партнерства очільник Луганщини провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Робертом Мюллером. Під час діалогу обговорено питання гуманітарної допомоги, підтримки освіти, культури, охорони здоров’я, релокації установ, а також налагодження міжмуніципального співробітництва.

На місцевому рівні громади продовжують розвивати програми допомоги військовим і їхнім родинам.

✅ У Кремінній допомогу на загальну суму 210 тисяч гривень отримали восьмеро захисників — мобілізовані, поранені та ті, хто перебуває на реабілітації.

допомогу на загальну суму отримали восьмеро захисників — мобілізовані, поранені та ті, хто перебуває на реабілітації. ✅ У Старобільській громаді виплачено 165 тисяч гривень одинадцятьом оборонцям.

виплачено одинадцятьом оборонцям. ✅ Сіверськодонецька міська військова адміністрація започаткувала нову ініціативу — виплати під час щорічної відпустки: до 30 тисяч гривень на військовослужбовця та до 75 тисяч гривень на родину . Уже шістьох бійців підтримано на суму 180 тисяч гривень.

започаткувала нову ініціативу — виплати під час щорічної відпустки: . Уже шістьох бійців підтримано на суму 180 тисяч гривень. ✅ У Коломийчиській громаді з початку року 34 військовим та родинам загиблих надали допомогу на загальну суму 878 тисяч гривень .

з початку року 34 військовим та родинам загиблих надали допомогу на . ✅ Турботу про дітей демонструє Рубіжанська громада, де за програмою «Діти — серце громади» кошти на оздоровлення вже отримали 943 дитини, а загальна сума фінансування сягнула 9 мільйонів 430 тисяч гривень.

У Львові для дітей з Луганської області провели футбольний фестиваль у рамках національного проєкту «Україна — єдина! Луганщина — це Україна». Крім того, вихованці Луганського обласного ліцею з військово-фізичною підготовкою повернулися з табору Baltic Guard 2025 у Литві, де проходили навчання з однолітками з країн Балтії.

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