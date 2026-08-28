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Релокований до Харкова Рубіжанський Центр відновного лікування отримав сучасне обладнання

Денис Молотов
Денис Молотов
Релокований до Харкова Рубіжанський Центр відновного лікування отримав сучасне обладнання 06
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Центр відновного лікування та реабілітації КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня», який наразі функціонує у Харкові, отримав партію нового медичного реабілітаційного устаткування. Урочиста передача обладнання відбулася безпосередньо на базі закладу. У заході взяла участь заступниця начальника Луганської обласної військової адміністрації Катерина Безгінська.

Посадовиця висловила вдячність медичному персоналу за віддану працю. Вона підкреслила, що в умовах евакуації налагодити роботу набагато складніше, проте заклад успішно подолав виклики та залишається провідним медичним центром Луганщини.

Міжнародна підтримка та внесок партнерів

Для передачі допомоги до медиків Рубіжанської громади завітала делегація Світового Конґресу Українців на чолі з президентом організації Павлом Ґродом.

Основний обсяг фінансування забезпечили за рахунок благодійного збору «Fight like a Ukrainian» у межах глобальної ініціативи «Unite with Ukraine» Світового Конґресу Українців.

До закупівлі розширеної комплектації реабілітаційного комплексу долучилися представники компанії ТОВ «Сінево Україна» разом із проєктом Progress Platform, які організували спільний цільовий збір.

Вшанування пам’яті полеглих українців

Нове устаткування дозволить суттєво розширити спектр медичних послуг і пришвидшити відновлення поранених військових та цивільних пацієнтів.

На завершення зустрічі учасники вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання пам’ять Захисників і Захисниць України. А також усіх цивільних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації.

👉 Також нагадаємо, що у Луганській обласній державній адміністрації відбулося засідання профільної робочої групи. Зустріч була присвячена реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

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