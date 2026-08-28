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В Україні знищено близько 90% логістики складів – міністр

Денис Молотов
Денис Молотов
В Україні знищено близько 90% логістики складів - міністр
Фото: наслідки російських атак на Київщині / ДСНС України

Окупаційні російські війська завдали масштабних руйнувань інфраструктурі торговельних мереж, знищивши близько 90% складської логістики. Водночас держава контролює ситуацію, і дефіциту продовольства в країні не виникне. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє «Укрінформ» у п’ятницю, 28 серпня.

Очільник аграрного відомства визнав критичний масштаб руйнувань, яких ворог завдає цілеспрямованими ударами по сховищах.

📢 «На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде», — запевнив міністр.

Перехід на прямі постачання від виробників

У ситуації, коли ворог методично знищує розподільчі центри та логістичні хаби, єдиним дієвим виходом стає організація прямих перевезень від виробників безпосередньо до торгових точок.

Такий підхід суттєво складніший, дорожчий за логістикою та вимагає більше часу, проте дозволяє забезпечити стабільність ринку.

📢 «Асортимент — так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні», — резюмував Тарас Висоцький.

Наслідки масованих атак на склади мереж

Заява міністра лунає на тлі серії інтенсивних атак противника.

27 серпня російські війська завдали масованих ударів ракетами та дронами по Києву та Київській області, цілеспрямовано атакуючи великі логістичні центри.

Крім того, протягом серпня ворог регулярно обстрілював склади та розподільчі бази провідних українських торговельних мереж, зокрема АТБ, «Фора», Varus, «Сільпо» та NOVUS.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 28 серпня російські окупаційні війська атакували цивільну інфраструктуру у передмісті столиці. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення компанії «Нова пошта» у Білогородській громаді та виробничий об’єкт у селі Святопетрівському.

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