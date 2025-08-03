База підводного флоту рф на Камчатці зазнала ушкоджень -ЗМІ

База російського підводного флоту на Камчатці зазнала пошкоджень унаслідок землетрусу. ВМС ЗСУ підтвердили інформацію, назвавши інцидент технічним, але показовим щодо вразливості інфраструктури. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону в суботу, 2 серпня, передає Укрінформ.
📢 «Так, низка верифікованих, в сенсі таких, що викликають довіру, джерел інформацію підтверджують, що є пошкодження причального фронту. Проте це питання суто технічне», — заявив речник ВМС ЗСУ.
☝️ За його словами, ушкодження інфраструктури на Камчатці після потужного землетрусу на Камчатці не є критичним для роботи флоту. Причали можна використовувати не лише за місцем постійної бази, тож функціональність російського флоту зберігається.
📢 «Причалити можна не обов’язково там, де безпосередньо ти маєш базуватися. Це некритично насправді», — наголосив речник.
👀 Утім, навіть незначна несправність демонструє вразливість тилової інфраструктури на росії. Особливо це стосується обслуговування атомних підводних човнів, яке доцільніше проводити саме на стаціонарній базі.
📢 «Але в будь-якому разі, я думаю, це не вплине на виконання завдань особливо. Але той факт, що така проблема у них мала місце, це підтверджується», — підсумував Плетенчук.
- Напередодні низка ЗМІ повідомила, що землетрус на Камчатці, який викликав цунамі в Тихому океані, призвів до ушкоджень бази Тихоокеанського флоту рф. Зокрема, йшлося про об’єкти у бухті Крашениннікова, де дислокується основна частина російських атомних субмарин.
- У ніч проти середи, 30 липня, біля узбережжя Камчатського півострова на росії сталися одразу два сильні землетруси. Перший підземний поштовх мав потужність 8,7 бала, другий – 5,8 бала за шкалою Рихтера.